La Legislatura debatirá la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis.
En el marco de la prórroga de las sesiones ordinarias y con plazo para que las comisiones emitan dictamen hasta el 30 de diciembre, la Legislatura provincial resolvió convocar para este jueves a un plenario de legisladores en el que se abordarán dos temas de alto impacto político, económico y territorial.
Por un lado, se analizará el acuerdo mediante el cual YPF cede a Terra Ignis S.A.E. el 100 % de las concesiones de explotación de hidrocarburos en las áreas “Lago Fuego”, “Los Chorrillos” y “Tierra del Fuego”, junto con la prórroga por 10 años de dichas concesiones a favor de la empresa estatal fueguina.
Por otro, y de manera sorpresiva, el plenario también incluirá el proyecto de ampliación del ejido urbano de Ushuaia, presentado en abril del año pasado por el legislador Juan Carlos Pino (PJ). Ambas iniciativas deberán reunir un mínimo de 10 votos para poder ser aprobadas.
Ampliación del ejido: hasta Hostería Petrel y el Río Lashifashaj
El proyecto impulsado por Pino propone extender el perímetro del municipio capitalino hasta la zona de Hostería Petrel y el Río Lashifashaj, incluyendo su desembocadura en cercanías de Estancia Harberton.
Al fundamentar la iniciativa, el legislador sostuvo que no se trata simplemente de “correr una línea”, sino de resolver problemas estructurales de Ushuaia, principalmente el déficit habitacional, la falta de tierras disponibles y la necesidad de generar empleo.
“Nuestra ciudad sigue creciendo en población y hay que generar trabajo para todos. Hablamos de un circuito económico integrado por la Ruta 3, la Ruta J y la Ruta de la Costa. Si unificamos esas tres rutas, generamos desarrollo”, expresó Pino.
Un debate postergado
El legislador consideró que la ampliación del ejido urbano es uno de los grandes temas pendientes de Ushuaia y reclamó abrir una discusión amplia, sin condicionamientos.
“Este año queremos comenzar un debate fuerte. No hay que tenerle miedo a la discusión. Estamos dispuestos a sentarnos con todos los sectores”, afirmó, aunque reconoció que existen actores que históricamente han frenado el avance del proyecto.
En ese sentido, recordó debates similares durante su trayectoria política, cuando también se sostenía que no había tierras disponibles para urbanizar.
Pino repasó los procesos de desafectación de tierras que permitieron el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas: 64 hectáreas en Andorra, 50 hectáreas en Alakalufes, 42 hectáreas en Barrancas del Río Pipo, 176 hectáreas más durante la gestión de Federico Sciurano, y 500 hectáreas adicionales en la gestión del intendente Walter Vuoto.
Según detalló, esas decisiones permitieron que hoy más de 600 familias en Barrancas del Río Pipo y más de 4.000 familias en Andorra cuenten con servicios básicos como gas, agua y cloacas, además de infraestructura educativa. “Lo que era imposible se hizo. Y se hizo por la necesidad que existía”, subrayó.
Ampliar o densificar
Finalmente, Pino planteó que Ushuaia enfrenta una disyuntiva ineludible: “Hoy no hay más tierra del Estado provincial, municipal ni privada para nuevas urbanizaciones. O discutimos la ampliación del ejido urbano o discutimos densificar la ciudad, es decir, construir en altura”.
El debate, que se dará en un contexto político cargado y con tiempos legislativos acotados, promete generar fuertes cruces tanto dentro de la Legislatura como con sectores sociales, ambientales y productivos.
