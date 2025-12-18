Legislatura debatirá la ampliación del ejido urbano de Ushuaia y el traspaso de áreas petroleras de YPF a Terra Ignis

Un debate postergado





El legislador consideró que la ampliación del ejido urbano es uno de los grandes temas pendientes de Ushuaia y reclamó abrir una discusión amplia, sin condicionamientos.





“Este año queremos comenzar un debate fuerte. No hay que tenerle miedo a la discusión. Estamos dispuestos a sentarnos con todos los sectores”, afirmó, aunque reconoció que existen actores que históricamente han frenado el avance del proyecto.





En ese sentido, recordó debates similares durante su trayectoria política, cuando también se sostenía que no había tierras disponibles para urbanizar.





Pino repasó los procesos de desafectación de tierras que permitieron el crecimiento de la ciudad en las últimas décadas: 64 hectáreas en Andorra, 50 hectáreas en Alakalufes, 42 hectáreas en Barrancas del Río Pipo, 176 hectáreas más durante la gestión de Federico Sciurano, y 500 hectáreas adicionales en la gestión del intendente Walter Vuoto.





Según detalló, esas decisiones permitieron que hoy más de 600 familias en Barrancas del Río Pipo y más de 4.000 familias en Andorra cuenten con servicios básicos como gas, agua y cloacas, además de infraestructura educativa. “Lo que era imposible se hizo. Y se hizo por la necesidad que existía”, subrayó.



