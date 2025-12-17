(Vídeo) Grave accidente en Tolhuin: un automóvil impactó contra un guardrail sobre la Ruta 3

Grave accidente en Tolhuin: un Volkswagen Polo chocó contra un guardrail en Ruta 3. El conductor fue trasladado de urgencia a Río Grande.

El siniestro ocurrió durante la noche del martes, en la salida sur de la ciudad. El conductor viajaba solo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital de Río Grande mediante un cordón sanitario.

TOLHUIN.– Al comenzar la noche de este martes se registró un grave siniestro vial en la ciudad de Tolhuin, cuando un automóvil Volkswagen Polo colisionó violentamente contra un guardrail mientras circulaba por la Ruta Nacional N°3.

El hecho ocurrió en inmediaciones del ingreso a la hostería Kaikén, sobre la salida sur de la localidad. Por causas que aún se investigan, el conductor del rodado —quien viajaba solo— perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la estructura de contención lateral.

Como consecuencia del choque, el hombre sufrió lesiones de gravedad, por lo que fue asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande, bajo un cordón sanitario dispuesto para garantizar la rapidez y seguridad del operativo.

Para facilitar el traslado, se activaron los sistemas de emergencia y coordinación vial, permitiendo despejar el tránsito y asegurar el paso prioritario de la ambulancia por la Ruta 3.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal sanitario, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

