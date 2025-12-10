Alegatos en el juicio contra el subcomisario Eric Paredes por violencia agravada: la querella pidió 6 años de prisión y su detención inmediata

Alegatos en el juicio al subcomisario Paredes: la querella pidió 6 años y la Fiscalía 4 por violencia agravada contra su expareja.
Comenzaron los alegatos en el juicio oral contra el subcomisario Eric Gonzalo Paredes, acusado de ejercer violencia física y psicológica contra su expareja. La querella pidió 6 años de prisión y denunció un contexto de violencia institucional. La Fiscalía solicitó una pena de 4 años.
Comenzaron los alegatos en el juicio oral contra Eric Gonzalo Paredes, subcomisario de la Policía de Tierra del Fuego, de 42 años, quien enfrenta acusaciones por ejercer violencia física y psicológica contra su entonces pareja —una trabajadora civil de la misma fuerza— en dos episodios registrados en 2024.
Paredes permanece en situación de pasividad desde que fue denunciado y durante el debate optó por no declarar, pidiendo que se considere el descargo que presentó en la etapa de instrucción.
La querella pidió 6 años de prisión y denunció abuso sexual
El abogado querellante, Maximiliano Palladino, solicitó una pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, la detención inmediata del acusado y la apertura de una investigación por presuntos delitos de abuso sexual que —según afirmó— habrían ocurrido en el marco de la relación.
Palladino sostuvo que Paredes mantenía un comportamiento “manipulador” y remarcó su capacidad para “disfrazar una escena criminal” por su experiencia como integrante de la División Policía Científica.
También habló de un presunto contexto de violencia institucional, recordando una denuncia previa realizada por la mujer en 2021, causa en la que el oficial fue sobreseído y donde —según planteó— camaradas del imputado habrían intervenido de manera irregular.
La pareja retomó la relación tras aquel episodio, pero tres años después la mujer volvió a denunciarlo, lo que derivó en: su pase a pasividad, el retiro del arma reglamentaria, y una reducción de haberes.
Reclamo de resarcimiento civil
La querella también reclamó un resarcimiento económico de 22 millones de pesos, vinculado a las secuelas psicológicas y sociales que la denunciante atribuye al vínculo violento, así como a su decisión de someterse a una ligadura de trompas para evitar un eventual embarazo en ese contexto.
La Fiscalía pidió 4 años de prisión
La fiscal del caso, Mónica Macri, acusó a Paredes por los delitos de: privación ilegítima de la libertad, amenazas, lesiones agravadas, y solicitó una pena de 4 años de prisión, también con detención inmediata.
Según la Fiscalía, los actos de violencia estuvieron motivados por celos. La denunciante relató que en el primer episodio fue golpeada antes de asistir al cumpleaños de un familiar; y que en el segundo fue encerrada, arrojada sobre una cama e intentó ser asfixiada con una almohada, mientras Paredes la acusaba de “ir a la Policía a buscar machos”.
La defensa habla este miércoles
Tras escuchar los pedidos de pena, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este miércoles, cuando será el turno del alegato de la defensa, ejercida por el abogado Francisco Ibarra.
