Alegatos en el juicio contra el subcomisario Eric Paredes por violencia agravada: la querella pidió 6 años de prisión y su detención inmediata

La querella pidió 6 años de prisión y denunció abuso sexual





El abogado querellante, Maximiliano Palladino, solicitó una pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, la detención inmediata del acusado y la apertura de una investigación por presuntos delitos de abuso sexual que —según afirmó— habrían ocurrido en el marco de la relación.





Palladino sostuvo que Paredes mantenía un comportamiento “manipulador” y remarcó su capacidad para “disfrazar una escena criminal” por su experiencia como integrante de la División Policía Científica.

También habló de un presunto contexto de violencia institucional, recordando una denuncia previa realizada por la mujer en 2021, causa en la que el oficial fue sobreseído y donde —según planteó— camaradas del imputado habrían intervenido de manera irregular.





La pareja retomó la relación tras aquel episodio, pero tres años después la mujer volvió a denunciarlo, lo que derivó en: su pase a pasividad, el retiro del arma reglamentaria, y una reducción de haberes.