Vialidad Nacional refuerza un tramo crítico del Paso Garibaldi para evitar desplazamientos del terreno

La Dirección Nacional de Vialidad intensificó los trabajos de consolidación estructural en el Paso Garibaldi, dentro del tramo más complejo de la Ruta Nacional N°3, con el objetivo de garantizar la estabilidad y prolongar la vida útil de la calzada. Las tareas se realizan en el sector conocido como “Terraza 8”, considerado uno de los puntos más vulnerables del corredor fueguino.

Según informó el organismo, los trabajos se ejecutan sin interrumpir la circulación vehicular, tanto de automóviles particulares como de transporte de carga y pasajeros. Se trata de intervenciones programadas dentro de un plan de mantenimiento y control permanente que busca prevenir el asentamiento del terreno y futuros deslizamientos.





Entre las tareas más destacadas, se incluye la construcción de un muro de contención mediante gaviones apoyados sobre base de hormigón, además de la utilización de piedra bola, geotextil y alambre tejido, materiales clave para estabilizar la ladera.





Asimismo, se ejecutó un desvío en el sistema de alcantarillado para evitar socavaciones y se instalaron nuevos cordones cuneta, fundamentales para mejorar el drenaje del agua de lluvia y el deshielo.





El senador electo Agustín Coto valoró el avance de las obras y destacó la decisión de mantener el tránsito habilitado: “De esta manera se evitan inconvenientes a los usuarios sin detener el cronograma de trabajo”, señaló.





Desde Vialidad Nacional adelantaron que las próximas etapas incluirán rellenado y compactación del suelo con material especialmente seleccionado para prevenir daños por erosión y desgaste natural. Aunque el paso permanece habilitado, se recomendó a los conductores circular con precaución por la zona intervenida.





Estas mejoras apuntan a incrementar la seguridad vial y la conectividad terrestre entre las ciudades fueguinas, en uno de los tramos más emblemáticos y exigentes del sur argentino.