Principio de incendio en un vehículo en pleno centro de Ushuaia: un Ford Fiesta se prendió fuego en Magallanes y Pontón Río Negro

Un principio de incendio en un Ford Fiesta generó alarma este miércoles por la tarde en la intersección de Magallanes y Pontón Río Negro, en Ushuaia. El conductor logró controlar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Personal de la Comisaría Primera de Ushuaia intervino hace instantes ante un principio de incendio en un vehículo Ford Fiesta, conducido por Eric Moscoso, de 54 años, ocurrido en la intersección de las calles Magallanes y Pontón Río Negro, en pleno centro de la ciudad.





Según informaron fuentes policiales, el fuego comenzó en el sector delantero del automóvil y fue sofocado rápidamente por el propio conductor, quien utilizó el matafuegos reglamentario antes de la llegada del personal de Bomberos Voluntarios.





Tras la inspección inicial, los bomberos determinaron que el origen del ígneo habría sido un desperfecto eléctrico, descartando la participación de terceros.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el vehículo sufrió daños materiales menores en la zona del motor. Efectivos policiales de la Comisaría Primera labran las actuaciones de rigor para dejar constancia del siniestro y determinar con precisión las causas del hecho.







