Habrá cortes de agua en Ushuaia por alta turbiedad: las plantas potabilizadoras trabajan al límite

Por las lluvias, la DPOSS informó cortes de agua en Ushuaia por alta turbiedad. Piden uso racional del servicio hasta normalizar la potabilización.

Las intensas lluvias de los últimos días generaron desbordes en los arroyos que abastecen a las plantas de Ushuaia. La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios pidió a los vecinos hacer un uso racional del agua.
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que debido a las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, se produjo un aumento drástico en la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras de Ushuaia, lo que complica el proceso de potabilización y afecta el suministro domiciliario.

El fenómeno, provocado por el arrastre de sedimentos y barro desde los arroyos que abastecen el sistema, obligó a la empresa a restringir el servicio en distintos sectores de la ciudad.

Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los equipos técnicos trabajarán de manera intensiva en las Plantas N° 2 y N° 3, monitoreando la calidad del agua y realizando maniobras para estabilizar el sistema y restablecer gradualmente la potabilización.

La DPOSS solicitó a los vecinos utilizar el agua de manera racional, especialmente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, que podrían seguir afectando la calidad del agua.

Sin embargo, este tipo de episodios vuelve a dejar en evidencia la falta de infraestructura de respaldo en el sistema sanitario de la capital fueguina, que ante cada temporal sufre colapsos parciales o cortes prolongados.

  1. Anónimonoviembre 10, 2025

    Sí dejaran de perder tanta plata en sueldo y demás del estado en el tribunal de cuentas...., podríán mejorar la infraestructura de la ciudad..., básicamente, menos corrupción y más gestión...!!

  2. Anónimonoviembre 10, 2025

    Por un ratito me puse contento pensé que decía corte de liberpelucas, así teníamos un par de horas tranquis sin ser criptoestafados y viendo como hacen narcoliberpelucas sin que les digan nada.

  3. Anónimonoviembre 10, 2025

    JAJAJAJAJ ZONA TURISTICA VIP

  4. Anónimonoviembre 10, 2025

    Provincia y municipios ineptos desde hace décadas.
    cero inversión en obras públicas.
    Eso si, jueces, jubilados de privilegio, concejales, legisladores, asesores, sindicalistas, y funcionarios siguen alimentándose de un una teta que larga leche solo para ellos

  5. Anónimonoviembre 10, 2025

    Cuando no es la nieve es la lluvia. Menos mal que no vivimos en una ciudad donde nieva y llueve casi todo el año no?... no?

  6. Anónimonoviembre 10, 2025

    A mi me parece que las cisternas son muy chicas o hay que hacer más cisternas . Creció mucho la cantidad de barrios . Y otra cosa tendrían que obligar a los vecinos a enterrar y ponerle cobertores a las mangueras de agua para que no se congelen y dejen las canillas abiertas
    O las mochilas perdiendo agua .

