Habrá cortes de agua en Ushuaia por alta turbiedad: las plantas potabilizadoras trabajan al límite

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que debido a las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, se produjo un aumento drástico en la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras de Ushuaia, lo que complica el proceso de potabilización y afecta el suministro domiciliario.

El fenómeno, provocado por el arrastre de sedimentos y barro desde los arroyos que abastecen el sistema, obligó a la empresa a restringir el servicio en distintos sectores de la ciudad.





Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los equipos técnicos trabajarán de manera intensiva en las Plantas N° 2 y N° 3, monitoreando la calidad del agua y realizando maniobras para estabilizar el sistema y restablecer gradualmente la potabilización.





La DPOSS solicitó a los vecinos utilizar el agua de manera racional, especialmente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, que podrían seguir afectando la calidad del agua.





Sin embargo, este tipo de episodios vuelve a dejar en evidencia la falta de infraestructura de respaldo en el sistema sanitario de la capital fueguina, que ante cada temporal sufre colapsos parciales o cortes prolongados.