Habrá cortes de agua en Ushuaia por alta turbiedad: las plantas potabilizadoras trabajan al límite

Por las lluvias, la DPOSS informó cortes de agua en Ushuaia por alta turbiedad. Piden uso racional del servicio hasta normalizar la potabilización.
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) informó que debido a las fuertes lluvias registradas durante el fin de semana, se produjo un aumento drástico en la turbiedad del agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras de Ushuaia, lo que complica el proceso de potabilización y afecta el suministro domiciliario.
El fenómeno, provocado por el arrastre de sedimentos y barro desde los arroyos que abastecen el sistema, obligó a la empresa a restringir el servicio en distintos sectores de la ciudad.
Durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, los equipos técnicos trabajarán de manera intensiva en las Plantas N° 2 y N° 3, monitoreando la calidad del agua y realizando maniobras para estabilizar el sistema y restablecer gradualmente la potabilización.
La DPOSS solicitó a los vecinos utilizar el agua de manera racional, especialmente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, que podrían seguir afectando la calidad del agua.
Sin embargo, este tipo de episodios vuelve a dejar en evidencia la falta de infraestructura de respaldo en el sistema sanitario de la capital fueguina, que ante cada temporal sufre colapsos parciales o cortes prolongados.
