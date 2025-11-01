Arribó a Ushuaia el motovelero científico “Dr. Bernardo Houssay”

El motovelero oceanográfico “Dr. Bernardo Houssay” de la Prefectura Naval Argentina arribó al puerto de Ushuaia en el marco de una nueva campaña de investigación científica que realizan a bordo especialistas de la fuerza y centros de investigación de Argentina y Chile.

La embarcación fue recibida con una ceremonia oficial en el muelle local, encabezada por el jefe de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, prefecto mayor José Carlos Delavalle, junto a personal de la institución que brindó una cálida bienvenida a la tripulación.





El motovelero había zarpado el pasado 20 de octubre desde el Puerto de Buenos Aires, con el objetivo de desarrollar estudios oceanográficos y ambientales en la zona austral. Las investigaciones forman parte de proyectos impulsados por la Dirección de Protección Ambiental de la Prefectura, en colaboración con especialistas de instituciones científicas argentinas y chilenas.





Durante el acto de recepción, se destacó la importancia estratégica y ambiental del trabajo que realiza el buque, clave para la protección del ecosistema marítimo fueguino y antártico, y para fortalecer la cooperación binacional en materia de investigación científica marina.