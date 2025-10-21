(Vídeo completo) Escándalo en La Libertad Avanza: audios del diputado Santiago Pauli exigiendo “viáticos partidarios” a empleados públicos

Filtran audios del diputado Pauli exigiendo a empleados que entreguen el desarraigo para gastos partidarios. Crece el escándalo en La Libertad Avanza.
Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. A menos de una semana de las elecciones nacionales, se conocieron audios del diputado nacional Santiago Pauli en los que exige a empleados legislativos entregar el ítem salarial “desarraigo”, con el argumento de que ese dinero debe destinarse a “pagar los alquileres partidarios” del espacio libertario.
En la conversación, Pauli es contundente: “El desarraigo no es tuyo, es del partido”, le dice al trabajador contratado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina. Los audios, grabados por uno de los propios asesores, dejaron al descubierto un mecanismo irregular que podría configurar malversación o uso indebido de fondos públicos.
Según se desprende del diálogo, el diputado reclama los viáticos no solo a quienes perciben el desarraigo por viajar desde otras ciudades —como estipula la norma— sino también a empleados que ni siquiera cumplen funciones fuera de su lugar de residencia, lo que agrava la situación.
El material revela, además, que Pauli coordina directamente la administración de esos fondos, pese a que el dinero corresponde a contratos del bloque legislativo provincial, encabezado por el legislador Agustín Coto, y no al despacho del diputado nacional.
Durante la charla, el dirigente libertario se queja de que “solo una persona nos está pasando el desarraigo”, y amenaza con dar de baja contratos para reemplazar empleados por otros que entreguen el 100% del viático al partido. “Con la plata de los desarraigos tenemos para bancar los alquileres, pero no ahora que no la tenemos”, afirma.
En otro tramo del audio, Pauli reconoce abiertamente que el ítem se usa con fines partidarios: “El desarraigo es un viático por un trabajo que alguien no hace. En lugar de pedir el sueldo, pedimos eso para sostener el partido”, dejando en evidencia el desvío de fondos públicos hacia gastos de funcionamiento político.
El diputado también ironiza sobre la propuesta del asesor, quien le sugiere vender empanadas para colaborar: “Me parece una locura vender empanadas cuando entre los desarraigos con la gente de Río Grande se puede pagar todo y sobra plata”, responde el legislador. En el audio, la propuesta del asesor era vender empanadas, incluso Pauli le dice que es buena la idea (y honesta Diputado, tendrías que haber dejado a Rolo que las venda).
La filtración de estos audios provocó una fuerte repercusión política en la provincia y en redes sociales, donde muchos usuarios calificaron el hecho como un posible caso de peculado y una muestra más del manejo discrecional de fondos públicos por parte de quienes prometieron “terminar con la casta política”.
Hasta el momento, Santiago Pauli no realizó declaraciones públicas sobre el contenido de los audios, ni La Libertad Avanza emitió comunicado alguno para aclarar la situación.
mirá vos el mocosito que rapido le agarró la mano a la estafa, el choreo, el apriete politico. con esa cara de me como una banana y no puedo comer carne!ResponderBorrar
Los vuelvo a votar vllc👌💪Borrar
CHOCOLATE POR LA NOTICIA, todos hace exactamente los mismo!!! Para mas datos el EMPRESARIO TRUCHO DE VERNET estuvo trabajando en a Legislatura Fueguina AD HONOREM, eso si los aporte a la CAJA PREVISIONAL SE HACIAN y hoy EL CABALLERO ESTA JUBILADO, todo cambia para que nada cambieBorrar
chocolate por la noticia, TODOS LO HACEN, LO HICIERON Y LO HARANBorrar
Cric cric silencio libertario 👀ResponderBorrar
No es delito y con eso se financia los partidos políticos, Chu pala polentero....Borrar
Analia escalaste y matias machado les piden el 50% a sus militantes para su bolsillo juan Carlos pino en 70% delincuentesResponderBorrar
Pero claro y no hay delito sino te gusta no agarres el cargoBorrar
Paren un poco che si eso es un escandalo entonces los 80 asesores de urquiza con desarraigo mas qie los que hacia que los contraten sus mascotas como murcia. Que tenia a peri contratado y jamas piso el puertoResponderBorrar
Que orinan agua bendita los del mopof
Tienen a caliva que ni va a trabajar y cobra
Aca son todos iguales.