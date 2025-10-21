(Vídeo completo) Escándalo en La Libertad Avanza: audios del diputado Santiago Pauli exigiendo “viáticos partidarios” a empleados públicos

Un nuevo escándalo sacude a La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. A menos de una semana de las elecciones nacionales, se conocieron audios del diputado nacional Santiago Pauli en los que exige a empleados legislativos entregar el ítem salarial “desarraigo”, con el argumento de que ese dinero debe destinarse a “pagar los alquileres partidarios” del espacio libertario.

En la conversación, Pauli es contundente: “El desarraigo no es tuyo, es del partido”, le dice al trabajador contratado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura fueguina. Los audios, grabados por uno de los propios asesores, dejaron al descubierto un mecanismo irregular que podría configurar malversación o uso indebido de fondos públicos.





Según se desprende del diálogo, el diputado reclama los viáticos no solo a quienes perciben el desarraigo por viajar desde otras ciudades —como estipula la norma— sino también a empleados que ni siquiera cumplen funciones fuera de su lugar de residencia, lo que agrava la situación.





El material revela, además, que Pauli coordina directamente la administración de esos fondos, pese a que el dinero corresponde a contratos del bloque legislativo provincial, encabezado por el legislador Agustín Coto, y no al despacho del diputado nacional.





Durante la charla, el dirigente libertario se queja de que “solo una persona nos está pasando el desarraigo”, y amenaza con dar de baja contratos para reemplazar empleados por otros que entreguen el 100% del viático al partido. “Con la plata de los desarraigos tenemos para bancar los alquileres, pero no ahora que no la tenemos”, afirma.



