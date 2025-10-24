Tolhuin otra vez sin luz: ni el “cheque en blanco” de Tita alcanza para evitar los apagones

Tolhuin amaneció otra vez sin energía eléctrica, dejando a cientos de vecinos sin calefacción, comercios paralizados y una ciudad que parece condenada a los apagones permanentes.

La Dirección Provincial de Energía informó de la interrupción del suministro y que Técnicos trabajan para recuperar la energía. Hasta ahí, el parte oficial. Pero la realidad es mucho más cruda. ¿No era que el Gobierno había contratado un generador nuevo para Tolhuin?





Hace apenas días se conoció una contratación directa impulsada por el jefe de Gabinete Agustín Tita, el candidato a diputado de Gustavo Melella, para la empresa llamada Terra Ignis: alquiler e instalación de un equipo generador móvil de 1,2 MW. Sin control, sin licitación y —lo más insólito— sin monto especificado





Un verdadero cheque en blanco, firmado en nombre de todos los fueguinos. Y aun así… Tolhuin sigue a oscuras. “Gastan millones en contrataciones dudosas, pero no pueden mantener el servicio", cuestionan vecinos.





Mientras el Gobierno promete inversiones invisibles y firmas apuradas en resoluciones oficiales, los cables se siguen cayendo y la infraestructura se desmorona a la vista de todos.