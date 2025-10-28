Santiago Pauli negó todo: “No hubo delito, fue una denuncia mediática armada por Melella”

En diálogo con FM Master’s, el legislador insistió en que no hay delito ni irregularidades, y que todo fue “una operación mediática y política” diseñada para perjudicarlo en plena campaña electoral.

Pauli sostiene que detrás de la maniobra estuvo el gobernador Gustavo Melella junto a distintos sectores del peronismo fueguino: “Hubo una operación política orquestada por el gobernador y por ciertos sectores del peronismo. Eligieron hacerlo público justo antes de las elecciones para intentar dañar mi imagen”.





El libertario admitió que los audios son reales, pero aseguró que fueron editados y sacados de contexto para generar un escándalo artificial. También afirmó que prefirió no contestar antes de la votación para “no alimentar la agresión política”.





“Fue una persona descontenta que salió a hablar. No hubo denuncia judicial ni la habrá, porque no existió delito. Todo fue un show mediático”, sostuvo.





El conflicto surgió luego de que Rolando Correa, excolaborador del bloque de Agustín Coto, lo acusara públicamente de exigirle su desarraigo. Pauli negó que se tratara de una obligación y aseguró que era “un aporte voluntario, que él mismo aceptó”.





Además sostuvo que la filtración fue una jugada coordinada de sectores que “no soportan que un espacio nuevo rompa estructuras”: “Quisieron ensuciar y fracasaron. La gente va a seguir apoyando el cambio”. Para el dirigente de LLA, el tema está terminado: “No hay causa judicial, no hay delito, y ya estoy enfocado en seguir trabajando en lo que me eligió la gente”.





Sin embargo, el caso continúa generando repercusiones políticas y las preguntas siguen abiertas: Si todo fue tan “voluntario y transparente”, ¿por qué un asesor terminó denunciándolo públicamente? Quién miente en esta historia?. La polémica está lejos de terminar.