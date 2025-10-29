Recuperan objetos robados tras allanamiento en vivienda

La Policía de Río Grande recuperó objetos robados tras un allanamiento en el barrio Itatí. Dos personas fueron notificadas y continúa la investigación

La Policía de Río Grande declaró un robo domiciliario y secuestró los elementos sustraídos tras una orden judicial. Dos personas fueron notificadas de sus derechos.
Personal de la Comisaría Cuarta logró aclarar un robo domiciliario que había sido denunciado por vecinos del barrio Nuestra Señora de Itatí, al norte de la ciudad de Río Grande.

La investigación se inició luego de que una persona reportara la sustracción de distintos objetos de su vivienda ubicada en calle Nuestra Señora de Itatí al 1200. Con las primeras tareas realizadas por el grupo de Servicio Externo, se pudo reunir los elementos necesarios para solicitar la intervención judicial.

En ese marco, el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Norte autorizó un allanamiento que se llevó a cabo el pasado 24 de octubre en una propiedad situada en Nuestra Señora de Itatí 1.390.

El operativo arrojó resultados positivos: se recuperaron todos los elementos que habían sido denunciados como robados, los cuales fueron posteriormente reconocidos por la víctima.

Durante el procedimiento, las autoridades notifican sus Derechos y Garantías Procesales a Julio Armando Verón y Jésica Elizabeth Flores. La causa continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades penales.

