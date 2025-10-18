Polémica por el “asado con hueso”: la Cámara Federal revocó el fallo que impedía el acceso a Tierra del Fuego

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la medida cautelar que había frenado el ingreso de carne con hueso a Tierra del Fuego, un fallo que reaviva la polémica por la flexibilización de la histórica barrera sanitaria patagónica. La decisión favorece al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y deja sin efecto la medida dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, a pedido de la Asociación Rural fueguina.

La jueza había suspendido por 30 días la Resolución 460/2025 del Senasa, que habilitó el ingreso de carne, material reproductivo y productos cárnicos desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia regiones reconocidas como “libres sin vacunación”. Borruto había advertido que la medida ponía en riesgo el estatus sanitario internacional de la Patagonia y podía generar un daño económico irreparable a productores, trabajadores y consumidores.





Sin embargo, los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, de la Cámara Federal, desestimaron esos argumentos. Según el fallo, “no existe verosimilitud del derecho” ni pruebas concretas del supuesto perjuicio, además de sostener que no se puede condicionar un acto soberano del Estado argentino a la “conformidad” de organismos extranjeros como la Unión Europea o el SAG de Chile.





El tribunal también defendió la presunción de legalidad del Senasa, afirmando que sus resoluciones cuentan con respaldo técnico y científico. En consecuencia, el fallo restituye la plena vigencia de la Resolución 460/2025, permitiendo nuevamente el ingreso de carne con hueso a la provincia.





Desde el Senasa argumentaron que la medida judicial de primera instancia fue una “intromisión” en facultades propias del organismo y que el tránsito ganadero dentro de Tierra del Fuego nunca se interrumpió. Además, remarcaron que no existen pruebas de riesgo epidemiológico.





No obstante, el fallo abre una grieta dentro del sector productivo. Para muchos ruralistas, la decisión pone en jaque años de trabajo para mantener el estatus sanitario libre de aftosa sin vacunación, y deja al descubierto la falta de defensa del Gobierno provincial ante una medida que afecta directamente a los productores locales.





El conflicto no es nuevo. Desde junio, la Resolución 460/2025 viene generando tensión entre el Senasa, productores y autoridades provinciales. En Tierra del Fuego, la preocupación radica en la vulnerabilidad de la isla, que depende de pasos internacionales y controles chilenos, lo que aumenta los riesgos de contagio y fiscalización.





Con este nuevo fallo, la barrera sanitaria que protegía a la Patagonia vuelve a tambalear, y con ella, la seguridad alimentaria, la soberanía sanitaria y la competitividad del sur argentino en los mercados internacionales.