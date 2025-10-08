Pidieron penas de hasta 6 años de prisión para los acusados del atentado incendiario en Ushuaia

Hoy se llevaron a cabo los alegatos finales en el juicio oral y público que se desarrolla en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, donde tres personas están acusadas de haber protagonizado un atentado incendiario con bombas molotov en la ciudad de Ushuaia.

Los imputados —Romina Judith Cirigliano, Gabriel Di Gangi y Héctor Pedro Caballero— permanecen detenidos desde enero pasado, acusados de incendiar la camioneta de Vanesa Sáez, a quien señalaban por supuestas estafas.





Durante la jornada, la querella en representación de la víctima solicitó penas de 6 años de prisión efectiva para los tres acusados, al considerarlos responsables del delito de incendio.





Por su parte, el fiscal Daniel Curtale pidió 5 años de prisión para Cirigliano y Di Gangi, y 5 años y 8 meses para Caballero, ya que a este último se le unificó una causa previa por “lesiones leves agravadas por el vínculo” en dos hechos.





En tanto, la defensa de Cirigliano y Di Gangi, representada por el abogado Carlos Alfonzo, intentó reducir la calificación legal a “daño” y, en caso de confirmarse el delito de incendio —cuya pena mínima es de 3 años—, solicitó que se aplique la mínima en suspenso y se otorgue la libertad condicional.





Por su parte, el abogado Martín Muñoz, defensor de Caballero, argumentó que su cliente “solo realizaba tareas de delivery” y que desconocía el motivo por el que trasladó a los otros acusados al lugar del hecho, pidiendo su absolución total tanto en este caso como en el expediente por violencia de género.





El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30 horas, cuando los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.