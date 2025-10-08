Pidieron penas de hasta 6 años de prisión para los acusados del atentado incendiario en Ushuaia

0 0 08 octubre 2025 2025-10-08T15:41:00-03:00 Editar esta nota

Pidieron penas de 5 a 6 años de prisión para tres acusados de un atentado incendiario con bombas molotov en Ushuaia.

Los tres imputados están acusados de arrojar bombas molotov contra una camioneta en Ushuaia. La querella pidió 6 años de cárcel y la Fiscalía solicitó entre 5 y 5 años y 8 meses de prisión.
Hoy se llevaron a cabo los alegatos finales en el juicio oral y público que se desarrolla en el Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur, donde tres personas están acusadas de haber protagonizado un atentado incendiario con bombas molotov en la ciudad de Ushuaia.

Los imputados —Romina Judith Cirigliano, Gabriel Di Gangi y Héctor Pedro Caballero— permanecen detenidos desde enero pasado, acusados de incendiar la camioneta de Vanesa Sáez, a quien señalaban por supuestas estafas.

Durante la jornada, la querella en representación de la víctima solicitó penas de 6 años de prisión efectiva para los tres acusados, al considerarlos responsables del delito de incendio.

Por su parte, el fiscal Daniel Curtale pidió 5 años de prisión para Cirigliano y Di Gangi, y 5 años y 8 meses para Caballero, ya que a este último se le unificó una causa previa por “lesiones leves agravadas por el vínculo” en dos hechos.

En tanto, la defensa de Cirigliano y Di Gangi, representada por el abogado Carlos Alfonzo, intentó reducir la calificación legal a “daño” y, en caso de confirmarse el delito de incendio —cuya pena mínima es de 3 años—, solicitó que se aplique la mínima en suspenso y se otorgue la libertad condicional.

Por su parte, el abogado Martín Muñoz, defensor de Caballero, argumentó que su cliente “solo realizaba tareas de delivery” y que desconocía el motivo por el que trasladó a los otros acusados al lugar del hecho, pidiendo su absolución total tanto en este caso como en el expediente por violencia de género.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30 horas, cuando los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2379,Interes General,3210,Internacionales,154,Locales,3752,Noticias Nacionales,1411,Policiale,6,Policiales,11406,Sociedad,5001,Tecno,76,Tendencias,141,Titulares,14577,Ultimas Noticias,12966,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Pidieron penas de hasta 6 años de prisión para los acusados del atentado incendiario en Ushuaia
Pidieron penas de hasta 6 años de prisión para los acusados del atentado incendiario en Ushuaia
Pidieron penas de 5 a 6 años de prisión para tres acusados de un atentado incendiario con bombas molotov en Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLy1Fgi17rIazrXHBmEJhAQrEkuynP95KzphzOrPUtX5SVOdHviz3tmRAXIrzBr6WRweryTQRCqTERasGmdCJc4vfLJO0qioqnU33CfxCCNbolk-8BFXFpAbJaq7knkiN3JMBOfAdXagtZaLbGRQW8Al1MfRRh1STdwb34PtPniQ4snpTAiPel/w640-h384/piden%20entre%205%20y%206%20a%C3%B1os%20por%20ataque%20incendiario.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLy1Fgi17rIazrXHBmEJhAQrEkuynP95KzphzOrPUtX5SVOdHviz3tmRAXIrzBr6WRweryTQRCqTERasGmdCJc4vfLJO0qioqnU33CfxCCNbolk-8BFXFpAbJaq7knkiN3JMBOfAdXagtZaLbGRQW8Al1MfRRh1STdwb34PtPniQ4snpTAiPel/s72-w640-c-h384/piden%20entre%205%20y%206%20a%C3%B1os%20por%20ataque%20incendiario.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/pidieron-penas-de-hasta-6-anos-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/pidieron-penas-de-hasta-6-anos-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos