Otra compra millonaria de combustible de la DPE firmada por la “ministra pulpo” Gabriela Castillo

Pese a decir que no se gasta más, la ministra Gabriela Castillo firmó otra compra millonaria de combustible por 44 millones para la DPE.

A pocos días de asegurar que “ya se gasta menos en combustible porque los equipos están parados”, la ministra Gabriela Castillo volvió a firmar una nueva compra por más de 44 millones de pesos. La contradicción entre el relato y la realidad vuelve a quedar expuesta.

La Dirección Provincial de Energía (DPE) volvió a realizar una compra millonaria de combustible, esta vez por más de 44 millones de pesos, pese a que hace apenas unos días la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, había declarado públicamente que “ya no se gasta más porque los equipos están parados”. 

La nueva adquisición de gasoil lleva la firma directa de la ministra, conocida ya como la “ministra pulpo” por su injerencia en múltiples áreas del Gobierno provincial, y fue autorizada mediante expediente interno, dejando al descubierto que las promesas de ahorro energético no fueron más que un discurso vacío.

Castillo, que recientemente acusó a quienes exponemos sus compras de tener “lengua de trapo”, vuelve a quedar en el centro de la polémica por una gestión poco transparente y por no cumplir con la publicación de las contrataciones en los canales oficiales. Por lo que la podríamos llamar, 

Desde distintos sectores reclaman que las compras millonarias de la DPE se publiquen de manera abierta y accesible, para que la población pueda evaluar la gestión y el uso de los fondos públicos. Lejos de ser un gobierno transparente, se intenta ocultar información y reglamenta el ocultamiento. 

Mientras tanto, la situación energética en Ushuaia no mejora: los cortes de luz continúan y las obras prometidas siguen sin avanzar, dejando a los usuarios con más dudas que certezas sobre el destino del dinero.

compra millonaria de combustible por gabriela castillo


  1. Anónimooctubre 15, 2025

    gorda degenerada saqueadora

  2. Anónimooctubre 15, 2025

    le creo mas Massa

  3. Anónimooctubre 15, 2025

    Gorda ordinaria como pedo de visita

  4. Anónimooctubre 15, 2025

    la luz no se genera con agua ,pelotudos ,queres luz paguennn ,seguidores de los periodistas lengua de trapo

  5. Anónimooctubre 15, 2025

    Es una vergüenza y no tienen la mas mínima intensión de disimular.

  6. Anónimooctubre 15, 2025

    QUE ESPERABAN DE UNA GESTION K QUE YA LLEVAN AÑOS EN EL SISTEMA ROBANDO...SON DELINCUENTES AH PERO MILEY ES UN VENDE PATRIA...TE CHOREAN A VOS COMPATRIOTA A VOS HERMANO ARGENTINO...SE CAGAN EN TODOS METIERON UN RADAR EN TUS NARICES,ICIERON CONVENIOS CON LOS CHINOS,SE ROBARON RUTAS Y VOS LOS SEGUIS APLAUDIENDO,AHORA TAMBIEN TIENEN MAYORDOMOS JAJAJAJAAJAJJA JUSTICIA POR MATIAS RODRIGUEZ

