La renuncia de Espert sacude a La Libertad Avanza y genera incertidumbre en los libertarios fueguinos

La decisión del diputado de bajarse de la lista bonaerense reconfigura el escenario político del oficialismo y deja en evidencia tensiones internas que también se reflejan en Tierra del Fuego, donde el espacio busca consolidarse de cara a las próximas elecciones.

La salida de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza por Buenos Aires no solo marca una crisis política en el corazón del oficialismo nacional, sino que también impacta en los libertarios de Tierra del Fuego, quienes enfrentan su propio desafío para sostener cohesión y credibilidad en un contexto político cada vez más volátil.

La renuncia se produjo tras una fuerte presión interna en el Gobierno y el creciente costo político que significaba la denuncia por su relación con el empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero. A pesar del respaldo del presidente Javier Milei, el clima dentro del oficialismo era insostenible y se temía un golpe directo en las encuestas a tres semanas de las elecciones.

“Puse a disposición mi renuncia y el presidente la aceptó”, afirmó Espert, acusando a los medios y al “sistema” de haber montado una operación en su contra. Sin embargo, su salida fue recibida como un alivio entre los funcionarios y asesores del entorno de Milei, que venían advirtiendo que el escándalo afectaba la imagen del Gobierno y el ánimo de los votantes.

En Tierra del Fuego, los referentes locales de La Libertad Avanza siguieron con atención los movimientos en Buenos Aires. Algunos dirigentes consultados por Crónicas Fueguinas reconocieron que la situación “golpea la credibilidad” del espacio y genera preocupación en las bases militantes, que intentan mantener activa la agenda libertaria en un contexto económico complejo y con críticas crecientes hacia la gestión nacional.

El ahora ex candidato aseguró que fue víctima de una “operación política y mediática” y prometió demostrar su inocencia ante la Justicia. En la Casa Rosada, sin embargo, la salida fue recibida como un alivio. El propio Milei, en declaraciones televisivas, reconoció que el gesto de Espert permitió “preservar la campaña y los ideales del proyecto libertario”.

Pero la renuncia no solo dejó un vacío político: abrió una dura interna sobre quién debe ocupar el primer lugar en la lista bonaerense. La disputa enfrenta a la número dos, Karen Reichardt, y al diputado Diego Santilli, a quien el Gobierno prefiere imponer con el aval del PRO libertario.

Paradójicamente, La Libertad Avanza —que ha hecho bandera de su discurso “anticasta” y “anti-woke”— busca justificar el reemplazo masculino en base a la ley de paridad de género, una norma que el propio espacio suele cuestionar.

El artículo 7 del decreto 171/2019, que reglamenta la Ley 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de representación política, establece: “Cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista.”

Así, el oficialismo se aferra a una interpretación que le permitiría promover a Santilli pese a la letra explícita de la norma, desatando un debate jurídico y político que promete continuar.

Sin embargo, la tensión dentro del oficialismo nacional deja una señal de alerta para el frente político fueguino, que deberá demostrar cohesión y claridad en sus propuestas para no verse arrastrado por la crisis del liderazgo nacional. “Nos cuesta salir a militar con temas nacionales cuando los titulares hablan de renuncias, escándalos y peleas internas”, admitió un votante libertario de Ushuaia.

El panorama, según el análisis local, podría traducirse en una menor participación o dispersión del voto liberal en la provincia, donde La Libertad Avanza aún busca consolidar estructura y representación.