La Policía Federal incineró drogas secuestradas en 59 causas con sentencia firme

El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego concretó la destrucción de drogas secuestradas en distintos procedimientos vinculados a 59 causas penales con sentencia firme, mediante la incineración del material estupefaciente —cocaína y marihuana— en las instalaciones de la empresa Sanatorium S.A., que dispone de un horno pirolítico para el tratamiento de residuos peligrosos.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley Nacional N° 23.737, que regula el destino de los estupefacientes secuestrados y ordena su destrucción pública.





La medida fue encabezada por la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego, Dra. Ana María D’Alessio, junto al secretario de Cámara y su equipo, con la presencia de representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal y la Policía Provincial, además de personal de salud del Gobierno fueguino y dos testigos civiles.





Durante el procedimiento, se seleccionaron al azar dos de los elementos a destruir para corroborar su contenido. El perito de Gendarmería Nacional practicó los test de narcóticos, que dieron resultado positivo para cocaína y marihuana, confirmando su autenticidad antes de proceder a la incineración total del material.





Finalmente, los presentes firmaron el acta que documentó la destrucción, destacándose la importancia de estos operativos para garantizar la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley. Desde la Justicia Federal agradecieron la colaboración de todas las fuerzas de seguridad en el procedimiento.