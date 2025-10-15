La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula un 22% en lo que va del año

La inflación fue del 2,1% en septiembre y acumula 22% en 2025. La interanual llegó al 31,8%, según el INDEC.

La inflación de septiembre se ubicó en 2,1%, registrando una leve aceleración respecto de agosto y marcando el nivel más alto desde abril, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,8%. Con este resultado, los precios acumulan un alza del 22% en los primeros nueve meses de 2025 y una variación interanual del 31,8%, según los datos difundidos por el INDEC.

La división que más subió fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un avance del 3,1%, impulsado por las actualizaciones tarifarias y los incrementos en los alquileres. En el mismo nivel se ubicó Educación (3,1%), mientras que Transporte aumentó 3% y Salud, 2,3%. En el otro extremo, Recreación y cultura subió 1,3% y Restaurantes y hoteles, apenas 1,1%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato y aseguró que, “a pesar de la volatilidad financiera generada por el ruido político, la inflación se mantuvo en niveles similares a los meses previos”. En un mensaje publicado en X (ex Twitter), sostuvo que el índice de septiembre “confirma la fortaleza del programa macroeconómico” y que la baja en la inflación núcleo “refleja la solidez del ancla fiscal, la no emisión monetaria y la recapitalización del Banco Central”.

Según el informe del INDEC, los precios regulados lideraron las subas del mes con 2,6%, seguidos por los bienes y servicios estacionales (2,2%) y la inflación núcleo (1,9%). Los bienes aumentaron 2% y los servicios 2,3%, con mayor impacto en los hogares de clase media.

Por regiones, la Patagonia fue la zona con la inflación más elevada, de 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo (2,2%). En línea con el promedio nacional se ubicó el Gran Buenos Aires (2,1%), mientras que la región Pampeana registró 2% y el Noreste, el menor incremento con 1,8%.

En la comparación interanual, la Patagonia volvió a liderar con una suba de 35,4%, destacándose los aumentos de 92,5% en Educación y 72% en Vivienda, agua, electricidad y combustibles.

El dato de septiembre se conoció tras un mes marcado por la tensión financiera y cambiaria derivada del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza sufrió una derrota de 13 puntos frente al peronismo. Pese al contexto de incertidumbre y al alza del dólar oficial, el traslado a precios fue limitado, influido por la caída del consumo y la desaceleración de la actividad económica.

Con el 2,1% de septiembre, la inflación permanece controlada, aunque aún lejos del objetivo oficial de reducirla por debajo del 2% mensual antes de fin de año.

