Elección de autoridades de la CPS y la OSEF: 32.822 afiliados habilitados para votar

Elección de autoridades de la CPS y OSEF: 32.822 afiliados habilitados. El Juzgado Electoral publicó el padrón y habilitó un simulador de Boleta Única

El Juzgado Electoral de Tierra del Fuego publicó el padrón definitivo y las candidaturas oficializadas. También habilitó un simulador con Boleta Única Electrónica para que los afiliados practiquen antes del comicio.
USHUAIA.– El Juzgado Electoral de la Provincia informó que ya se encuentran disponibles las candidaturas oficializadas para las elecciones de directores de la Caja de Previsión Social (CPS) y de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), cuyos comicios se realizarán en los próximos días.

El padrón definitivo quedó conformado por 32.822 afiliados: de ellos, 32.448 votarán de forma presencial mediante el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), mientras que 374 lo harán a través del voto electrónico remoto.

Para facilitar el proceso, el organismo judicial habilitó un simulador interactivo de votación, disponible en el sitio oficial eleccionestdf.justierradelfuego.gov.ar, donde los afiliados pueden practicar y familiarizarse con el sistema antes del acto electoral.

Lugares de votación en la provincia
  • Ushuaia: Polideportivo “Cochocho” Vargas (Roberto Fitz Roy 208).
  • Río Grande: Gimnasio Jorge Muriel (San Martín 2819).
  • Tolhuin: Sede de la OSEF (Rupatini 285).
Además, se informó que el plazo para optar por el voto remoto por internet para quienes tienen domicilio fuera de la provincia se extendió hasta este 17 de octubre, garantizando el pleno derecho a la participación de todos los afiliados.

Desde el Juzgado Electoral destacaron que el proceso busca fortalecer la transparencia, la participación y la modernización del sistema electoral, invitando a los votantes a consultar toda la información disponible en el portal oficial.

