Decomisaron armas, truchas y un guanaco cazado en Río Grande

La Brigada Rural de la Policía de Tierra del Fuego llevó adelante un operativo que terminó con el decomiso de un guanaco cazado, dos truchas y armas en la zona de la Ruta Provincial N°7, en las afueras de Río Grande.

El procedimiento se realizó este lunes, cuando los efectivos fueron alertados sobre un vehículo color rojo que circulaba con un animal faenado en su interior. Al interceptar un Volkswagen Senda, los uniformados identificaron a sus ocupantes: Cristian Huirimilla Díaz (28), César Marcelo Palacio (26) y Cristian Beas (49).





Durante la inspección, los policías notaron un goteo de sangre proveniente del sector del baúl, lo que llevó a la aprehensión preventiva de los tres individuos. Con la intervención del Juzgado de Instrucción N°2, se realizó el registro del rodado, que arrojó resultado positivo.





En el interior del baúl se hallaron los restos de un guanaco y dos truchas, además de un rifle de aire comprimido, un cuchillo y un serrucho, elementos presumiblemente utilizados para la caza furtiva.





El personal de Zoonosis procedió al decomiso de los animales, mientras que los sospechosos fueron sometidos a una requisa personal, también con resultados positivos. Finalmente, los tres fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.





Las autoridades recordaron que la caza y el transporte de fauna silvestre sin autorización constituyen una infracción grave a las leyes de conservación ambiental, y remarcaron que los controles continuarán en toda la provincia.