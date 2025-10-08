Accidente en la Ruta N° 3: el testimonio de un abogado reaviva el reclamo por obras viales en Tierra del Fuego

El abogado Adrián Areco denunció el abandono de la Ruta 3 tras un accidente y exigió obras viales urgentes en Tierra del Fuego.

El abogado Adrián Areco Oscar denunció el abandono de la Ruta Nacional N° 3 tras el accidente que sufrió su hermano. Cuestionó la falta de mantenimiento y apuntó contra el Estado por la desidia que pone en riesgo la vida de los fueguinos.
El grave estado de la Ruta Nacional N° 3 volvió a quedar en evidencia tras un nuevo accidente ocurrido el fin de semana en el tramo que une Río Grande con Tolhuin, una de las zonas más transitadas y peligrosas de la provincia.

El hecho fue relatado por el abogado Adrián Areco Oscar, quien denunció públicamente la situación luego de que su hermano protagonizara el siniestro vial. Según explicó, el accidente fue consecuencia directa del deterioro del asfalto y de la falta de mantenimiento que desde hace años afecta a la principal vía terrestre de Tierra del Fuego.

“El que iba conduciendo era mi hermano. Yo venía atrás, vi todo. Fue tratando de esquivar los baches, perdió el control y el auto dio varios tumbos hasta quedar completamente destruido”, relató Areco en diálogo con FM Radio del Pueblo.

El abogado detalló que viajaban en caravana rumbo a Tolhuin, “como hacen muchos fueguinos los fines de semana para compartir un asado”. Tras el impacto, la prioridad fue asistir a los heridos y trasladarlos al hospital de Río Grande.

El letrado no solo apuntó al mal estado de la calzada, sino también al abandono del tramo por parte de Vialidad Nacional, organismo responsable del mantenimiento de las rutas federales. “Por mi trabajo viajo seguido a Ushuaia y cada vez la ruta está peor. Cargué el tanque por 52 mil pesos y dentro de ese monto están los impuestos nacionales, que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas”, cuestionó.

Areco recordó además que la Ley 17.597 establece la responsabilidad del Estado Nacional sobre la obra pública y las rutas nacionales, pero —según subrayó— “no hay ejecución, ni mantenimiento, ni presencia de Vialidad Nacional”.

El abogado también expresó su malestar por la filtración de imágenes del accidente en redes sociales, lo que calificó como una vulneración a la privacidad: “Las fotos estaban en el grupo de emergencia de la ruta. Que se hayan difundido vulnera derechos fundamentales: mi privacidad, mi imagen y la de los fueguinos. Voy a investigar cómo se filtraron.”

El episodio reavivó el reclamo histórico por la reparación integral de la Ruta 3, un corredor vital para el tránsito interno y la conexión con el continente, cuyo deterioro avanza a la par del silencio oficial.

Mientras el Gobierno Nacional mira hacia otro lado, la falta de mantenimiento sigue cobrando víctimas y daños materiales. Desde los municipios y la provincia, las gestiones también parecen mirar con indiferencia un problema que se repite año tras año y que afecta tanto al turismo como al transporte y la seguridad vial de miles de fueguinos.

