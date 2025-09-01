Tomasevic defendió contrataciones de OSEF y habló de “circo electoral”, pero el gasto se disparó de $28 millones a $2.000 millones

El vocal de los trabajadores activos en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Franco Tomasevic, defendió los contratos con la droguería Suizo Argentina y acusó a sectores sindicales y políticos de armar un “circo mediático con fines electorales”.

“Todas las compras están auditadas y se realizan por compulsa, convenio o licitación”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que vinculó a la dirigente de ATE, Elvia Agüero, con maniobras mediáticas: “Si hay alguna irregularidad, que se denuncie en la Justicia. Lo demás es circo y oportunismo”.

El gasto bajo la lupa





Pese a sus intentos de desdramatizar, el propio Tomasevic reconoció que la facturación a Suizo Argentina creció de $28 millones en 2021 a casi $2.000 millones en 2025, un salto que difícilmente pueda explicarse solo por inflación o atención de afiliados en Buenos Aires, como argumenta.





La explicación oficial apunta a la atención de más de mil afiliados residentes en Capital Federal y pacientes derivados a esa ciudad. Pero la magnitud del aumento, junto con los convenios directos que limitan la competencia, alimenta las sospechas.





“Auditado” por un Tribunal que reaccionó tarde (VER)





Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue la insistencia en que “todas las compras están auditadas por el Tribunal de Cuentas”. La realidad es que recién ahora, tras ocho años de contratos con Suizo Argentina y un gasto concentrado en los últimos 20 meses, el organismo que presiden Miguel Longhitano y Hugo Pani pidió los expedientes completos.





El contraste es evidente: mientras Tomasevic invoca auditorías como garantía de transparencia, lo que queda a la vista es la demora del Tribunal en cumplir su rol de control, que recién se activó cuando el escándalo nacional por laboratorios y droguerías estalló en Buenos Aires.





¿Operación política o silencios funcionales?





Tomasevic se mostró convencido de que todo responde a una operación electoral: “Que se ponga en duda todo solo porque Suizo Argentina aparece en otros escándalos nacionales no tiene sentido. OSEF compra por necesidad, no por vínculos políticos”.





Pero el trasfondo es otro: los afiliados padecen la crisis de la obra social, la Legislatura acumula pedidos de informes sin respuesta, y el Tribunal de Cuentas mira para otro lado hasta que los números se vuelven insostenibles.





En definitiva, más allá del “circo” que denuncia Tomasevic, lo que queda expuesto es un sistema de compras millonarias, controles tardíos y sospechas de complicidades políticas que siguen sin aclararse.