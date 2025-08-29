Se acordaron tarde: el Tribunal de Cuentas ahora pide explicaciones a OSEF por contrataciones con Suizo-Argentina

OSEF bajo sospecha: el Tribunal de Cuentas reacciona tarde y pide expedientes por contratos millonarios con Suizo Argentina tras años de silencio.

Tras años de silencio, el organismo que presiden Miguel Longhitano y Hugo Pani recién exige expedientes de compras a Suizo Argentina, pese al gasto desmedido y a múltiples irregularidades.

El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, encabezado por Miguel Longhitano y Hugo Pani, salió a escena con un pedido urgente de documentación a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en medio de una investigación por el descontrol en las compras de medicamentos y la falta de transparencia en la gestión.

Recién ahora, el organismo de control exigió a la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, la entrega de siete expedientes de contrataciones con la Droguería Suizo Argentina correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, dando un plazo de apenas tres días.


El gasto desbordado que nadie CONTROLO

El vínculo con la droguería data de 2017, pero lo llamativo es que el gasto se disparó en los últimos 20 meses sin que el Tribunal de Cuentas activara ninguna alarma:

  • En 2023, OSEF gastaba unos 600 millones de pesos con el proveedor.
  • En 2024, las compras escalaron a casi 2.000 millones.
  • En los primeros meses de 2025 ya se había alcanzado la misma cifra.

En total, desde 2017 a hoy, se acumulan 4.900 millones de pesos, de los cuales el 80% se ejecutó en menos de dos años.

Los números hablan por sí solos y dejan al descubierto la demora del Tribunal en cumplir su función básica de control.

Irregularidades y complicidades

El propio informe preliminar del organismo reveló irregularidades graves: pagos fuera de término, erogaciones sin crédito presupuestario, convenios incumplidos y contrataciones directas que eliminaron toda competencia.

Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿dónde estuvo el Tribunal de Cuentas todo este tiempo? ¿Cómo es posible que recién ahora pidan los expedientes cuando los gastos se duplicaban año tras año?

Silencio oficial y control selectivo

Mientras tanto, OSEF sigue sin dar explicaciones, la Legislatura acumula pedidos de informes sin respuesta y los afiliados padecen la falta de prestaciones.

La intervención tardía del Tribunal, más que un acto de control, parece un intento de salvar la imagen institucional de un organismo que dejó pasar contratos millonarios sin auditar a tiempo. ¿Nunca se preguntaron por el incremento de la facturación? Parece que en lo único que están centrado es en seguir acumulando aumentos para llevar sus salarios a cifras cercanas a los 20 millones mensuales.  

En definitiva, la pregunta que resuena en los pasillos políticos es si estamos ante una desidia funcional o directamente frente a un sistema de complicidades donde todos miraron para otro lado hasta que el escándalo nacional por laboratorios y droguerías obligó a mover fichas.

Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos