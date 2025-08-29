Se acordaron tarde: el Tribunal de Cuentas ahora pide explicaciones a OSEF por contrataciones con Suizo-Argentina

OSEF bajo sospecha: el Tribunal de Cuentas reacciona tarde y pide expedientes por contratos millonarios con Suizo Argentina tras años de silencio.
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, encabezado por Miguel Longhitano y Hugo Pani, salió a escena con un pedido urgente de documentación a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), en medio de una investigación por el descontrol en las compras de medicamentos y la falta de transparencia en la gestión.
Recién ahora, el organismo de control exigió a la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, la entrega de siete expedientes de contrataciones con la Droguería Suizo Argentina correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025, dando un plazo de apenas tres días.
El gasto desbordado que nadie CONTROLO
El vínculo con la droguería data de 2017, pero lo llamativo es que el gasto se disparó en los últimos 20 meses sin que el Tribunal de Cuentas activara ninguna alarma:
- En 2023, OSEF gastaba unos 600 millones de pesos con el proveedor.
- En 2024, las compras escalaron a casi 2.000 millones.
- En los primeros meses de 2025 ya se había alcanzado la misma cifra.
En total, desde 2017 a hoy, se acumulan 4.900 millones de pesos, de los cuales el 80% se ejecutó en menos de dos años.
Los números hablan por sí solos y dejan al descubierto la demora del Tribunal en cumplir su función básica de control.
Irregularidades y complicidades
El propio informe preliminar del organismo reveló irregularidades graves: pagos fuera de término, erogaciones sin crédito presupuestario, convenios incumplidos y contrataciones directas que eliminaron toda competencia.
Pero la pregunta que surge es inevitable: ¿dónde estuvo el Tribunal de Cuentas todo este tiempo? ¿Cómo es posible que recién ahora pidan los expedientes cuando los gastos se duplicaban año tras año?
Silencio oficial y control selectivo
Mientras tanto, OSEF sigue sin dar explicaciones, la Legislatura acumula pedidos de informes sin respuesta y los afiliados padecen la falta de prestaciones.
La intervención tardía del Tribunal, más que un acto de control, parece un intento de salvar la imagen institucional de un organismo que dejó pasar contratos millonarios sin auditar a tiempo. ¿Nunca se preguntaron por el incremento de la facturación? Parece que en lo único que están centrado es en seguir acumulando aumentos para llevar sus salarios a cifras cercanas a los 20 millones mensuales.
En definitiva, la pregunta que resuena en los pasillos políticos es si estamos ante una desidia funcional o directamente frente a un sistema de complicidades donde todos miraron para otro lado hasta que el escándalo nacional por laboratorios y droguerías obligó a mover fichas.
COMENTARIOS