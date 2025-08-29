Se acordaron tarde: el Tribunal de Cuentas ahora pide explicaciones a OSEF por contrataciones con Suizo-Argentina

Silencio oficial y control selectivo





Mientras tanto, OSEF sigue sin dar explicaciones, la Legislatura acumula pedidos de informes sin respuesta y los afiliados padecen la falta de prestaciones.





La intervención tardía del Tribunal, más que un acto de control, parece un intento de salvar la imagen institucional de un organismo que dejó pasar contratos millonarios sin auditar a tiempo. ¿Nunca se preguntaron por el incremento de la facturación? Parece que en lo único que están centrado es en seguir acumulando aumentos para llevar sus salarios a cifras cercanas a los 20 millones mensuales.





En definitiva, la pregunta que resuena en los pasillos políticos es si estamos ante una desidia funcional o directamente frente a un sistema de complicidades donde todos miraron para otro lado hasta que el escándalo nacional por laboratorios y droguerías obligó a mover fichas.