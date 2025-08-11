(Vídeo) Robo en Ushuaia: detenido un hombre en situación de calle con ocho celulares sustraídos

En la madrugada de este domingo, un hombre ingresó al local comercial, ubicados en Gobernador Paz 95, y sustrajo teléfonos ocho celulares de distintas marcas y modelos.

El botón incluyó un Samsung J7 plateado, un Samsung A03 gris, un Samsung SM-A135M azul, un Motorola Moto G azul, un Samsung azul sin modelo visible, un Xiaomi POCO azul, un Redmi negro y otro Samsung azul sin modelo visible.





Tras el análisis de las cámaras de seguridad, efectivos de la Comisaría Primera identificaron al presunto autor como Pablo Exequiel Montoya, de 41 años, en situación de calle. El hombre fue hallado en la guardia del Hospital Regional Ushuaia, donde recibió atención médica antes de ser detenido.





En la requisa, la Policía incautó los teléfonos robados y la ropa que habría utilizado durante el hecho: un suéter negro y azul, una campera “Siberia” azul con interior anaranjado e inscripción “aromark”, un pantalón Pampero azul y borcegos Columbia.



