(Vídeo) Robo en Ushuaia: detenido un hombre en situación de calle con ocho celulares sustraídos

1 0 11 agosto 2025 2025-08-11T00:01:00-03:00 Editar esta nota

Detienen en Ushuaia a un hombre en situación de calle que robó ocho celulares de Ushuaia Rent / Pingüinos Expedición.

En la madrugada de este domingo, un hombre ingresó al local comercial, ubicados en Gobernador Paz 95, y sustrajo ocho teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.

En la madrugada de este domingo, un hombre ingresó al local comercial, ubicados en Gobernador Paz 95, y sustrajo teléfonos ocho celulares de distintas marcas y modelos.

El botón incluyó un Samsung J7 plateado, un Samsung A03 gris, un Samsung SM-A135M azul, un Motorola Moto G azul, un Samsung azul sin modelo visible, un Xiaomi POCO azul, un Redmi negro y otro Samsung azul sin modelo visible.

Tras el análisis de las cámaras de seguridad, efectivos de la Comisaría Primera identificaron al presunto autor como Pablo Exequiel Montoya, de 41 años, en situación de calle. El hombre fue hallado en la guardia del Hospital Regional Ushuaia, donde recibió atención médica antes de ser detenido.

En la requisa, la Policía incautó los teléfonos robados y la ropa que habría utilizado durante el hecho: un suéter negro y azul, una campera “Siberia” azul con interior anaranjado e inscripción “aromark”, un pantalón Pampero azul y borcegos Columbia.

Montoya fue trasladado a los calabozos y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimoagosto 11, 2025

    Este hdp situacion de calle?,esta gente lo esta trayendo vioto ,si esta em sotuacio de calle como hizo para llegar a ushuaia,le pagaron el pasaje ,esto son votos para este hdp de vuoto no se dan cuenta

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2325,Interes General,3137,Internacionales,145,Locales,3465,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11318,Sociedad,4904,Tecno,74,Tendencias,121,Titulares,14256,Ultimas Noticias,12645,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Robo en Ushuaia: detenido un hombre en situación de calle con ocho celulares sustraídos
(Vídeo) Robo en Ushuaia: detenido un hombre en situación de calle con ocho celulares sustraídos
Detienen en Ushuaia a un hombre en situación de calle que robó ocho celulares de Ushuaia Rent / Pingüinos Expedición.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXCY7ebGuZoOOU0NegKFrFXTQa0cT1DYsd5g1IlWUqnq1_Q-wU7nwPXlaU9OYsAjdElVY66KkeJYCi39BaFg_Xn6EgMO54TWCCd4UFNjHVmwynIfV52kFISSv3SPelltbjy9aie_CbeY7kRKrzkxQ0d13e5EtLu7bS2pn4Xm7VGWtcOzI_X6ox/w640-h384/detenido%20por%20el%20robo%20de%20celulares%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXCY7ebGuZoOOU0NegKFrFXTQa0cT1DYsd5g1IlWUqnq1_Q-wU7nwPXlaU9OYsAjdElVY66KkeJYCi39BaFg_Xn6EgMO54TWCCd4UFNjHVmwynIfV52kFISSv3SPelltbjy9aie_CbeY7kRKrzkxQ0d13e5EtLu7bS2pn4Xm7VGWtcOzI_X6ox/s72-w640-c-h384/detenido%20por%20el%20robo%20de%20celulares%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-robo-en-ushuaia-rent-detenido-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-robo-en-ushuaia-rent-detenido-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos