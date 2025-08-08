(Vídeo) Orgullo fueguino: Facundo Elías presentó la Bugatti Brouillard, un exclusivo deportivo de más de €20 millones

El diseñador fueguino Facundo Elías, nacido en Ushuaia, presentó oficialmente la Bugatti Brouillard, el primer ejemplar de la exclusiva marca de deportivos de lujo que lleva su firma. Se trata de una pieza única que inaugura el nuevo “Programa Solitario” de Bugatti, destinado a fabricar vehículos irrepetibles de los que solo existirá un ejemplar en todo el mundo.

El diseñador fueguino Facundo Elías, nacido en Ushuaia, presentó oficialmente la Bugatti Brouillard, el primer ejemplar de la exclusiva marca de deportivos de lujo que lleva su firma. Se trata de una pieza única que inaugura el nuevo “Programa Solitario” de Bugatti, destinado a fabricar vehículos irrepetibles de los que solo existirá un ejemplar en todo el mundo.

Elías, que trabajó durante una década en Lamborghini y desde hace dos años es Lead Exterior Designer de Bugatti Rimac, participó en el desarrollo de varios modelos deportivos, pero este es el primero que lleva su firma impresa en los bocetos oficiales difundidos por la empresa.





"Brouillard 1 de 1. Hoy se conmemora la inauguración oficial de un auto que significa mucho para mí. Tuve el honor de ser el diseñador principal de este proyecto y representa un hito personal: es mi primer diseño para Bugatti. Verlo cobrar vida es un sueño hecho realidad", expresó el diseñador, agradeciendo a sus colegas Frank Heyl y Jan Filip Schmid, y al equipo de trabajo por su apoyo y visión.





Si bien Bugatti no reveló el precio oficial del Brouillard, trascendió que el proyecto podría superar los 20 millones de euros. La marca solo adelantó que su comprador es un importante coleccionista, apasionado no solo por los autos de Bugatti, sino también por el mobiliario de Carlo Bugatti y las esculturas de Rembrandt Bugatti. Este ejemplar combina artesanía, historia y diseño, inspirándose en la conexión de Ettore Bugatti con su caballo favorito, un detalle que se refleja en elementos hechos a medida.





En cuanto a sus características técnicas, el Brouillard cuenta con un motor W16 de 1.600 caballos de potencia, reafirmando el sello de alto rendimiento que distingue a la marca. Con este lanzamiento, Facundo Elías se consolida como una figura destacada del diseño automotriz internacional, llevando el talento fueguino a lo más alto del mundo del lujo y la ingeniería.