(Vídeo) Luis Majul criticó a Martín Pérez por la clausura de una cripto minera en Río Grande

Luis Majul cuestionó al intendente Martín Pérez por clausurar una cripto minera en Río Grande y no atender reclamos vecinales.

El periodista Luis Majul lanzó duras críticas contra el intendente Martín Pérez luego de que el Municipio, a través de la Dirección de Comercio e Industria, clausurara preventivamente las instalaciones de la empresa Crypto Patagonia. La medida se tomó por supuestos “ruidos molestos” generados por cuatro generadores, en el marco de la normativa municipal.
El periodista Luis Majul lanzó duras críticas contra el intendente Martín Pérez luego de que el Municipio, a través de la Dirección de Comercio e Industria, clausurara preventivamente las instalaciones de la empresa Crypto Patagonia. La medida se tomó por supuestos "ruidos molestos" generados por cuatro generadores, en el marco de la normativa municipal.

En su programa en Radio El Observador (Buenos Aires), Majul cuestionó la decisión y el manejo político del caso. La empresa había mantenido reuniones con vecinos para realizar un relevamiento y buscar soluciones, pero según denunció el periodista, el intendente “hizo oídos sordos” y ordenó el cierre.

Esto demuestra que no hay contacto real con los vecinos. Porque la empresa se reunio con cada vecino para buscar como resolver cualquier problema que le genere el constante funcionamiento de los generadores. En el caso del intendente, no lo hubo. La pregunta que surge, si el contacto con el vecino fuera constante, es porque no resuelve otros reclamos como las plazas rotas, en donde se generan reclamos constantes por parte de padres de chicos que las usan o el mantenimiento de calles, problemas que sí afectan a los distintos barrios de Río Grande y que siguen sin respuesta. 

La clausura ha generado debate entre quienes consideran legítima la aplicación de la normativa y quienes ven en la decisión un acto arbitrario que ahuyenta inversiones y no prioriza los problemas estructurales que la ciudadanía reclama desde hace años.

  1. Anónimoagosto 12, 2025

    Lo hace como todos los políticos! Seguramente la gente de Crypto Patagonia no accedió a pagar las coimas que le pidieron!

  2. Anónimoagosto 12, 2025

    Le pidieron bitcoin y no aceptaron

    1. Anónimoagosto 12, 2025

      Como dice el vídeo, no le dieron lo que querían y se enojo

  3. Anónimoagosto 12, 2025

    Che majul y de libra no hablas sorete

  4. Anónimoagosto 12, 2025

    Martín Pérez un chanta. Su marioneta Gastan Diaz tambien, todos sucios ese municipio

  5. Anónimoagosto 12, 2025

    No olvidemos que estuvo metido con las tarjetas del municipio y mantuvo al funcionario. Los seguros Martinez Sosa y se puede seguir

  6. Anónimoagosto 12, 2025

    Quería ampliar la casa, pidió unos bitcoin, no se lo dieron y le cerro la empresa, hasta que no largue el billete no lo dejan funcionar

    1. Anónimoagosto 12, 2025

      nooooo jajajjaja que hijo resulto!!

    2. Anónimoagosto 12, 2025

      tramposo igual que todos chantajiuli ambos todos

  7. Anónimoagosto 12, 2025

    Al final son todos iguales, Martin resultaste un chanta como todos

  8. Anónimoagosto 12, 2025

    Martin Perez empezaron a llegar tus chanchullos a bs as

  9. Anónimoagosto 12, 2025

    que poca credibilidad tu gestion perez

  10. Anónimoagosto 12, 2025

    Si es por el ruido, porque no pasan por KUANIP y Damiana FIQUE. y escuchan el quilombo que hace el generador q pusieron, todas las noches lo encienden encima!!!!!!

  11. Anónimoagosto 12, 2025

    estafadores como todos

  12. Anónimoagosto 12, 2025

    ok, quedamos asi perez

  13. Anónimoagosto 12, 2025

    ¿ que se mete ese estupido macrista y ahora libertario? Más corrupto no se encuentra.

  14. Anónimoagosto 12, 2025

    Pinta para desobligacion docente ya.

