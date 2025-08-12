(Vídeo) Luis Majul criticó a Martín Pérez por la clausura de una cripto minera en Río Grande

Luis Majul cuestionó al intendente Martín Pérez por clausurar una cripto minera en Río Grande y no atender reclamos vecinales.
El periodista Luis Majul lanzó duras críticas contra el intendente Martín Pérez luego de que el Municipio, a través de la Dirección de Comercio e Industria, clausurara preventivamente las instalaciones de la empresa Crypto Patagonia. La medida se tomó por supuestos “ruidos molestos” generados por cuatro generadores, en el marco de la normativa municipal.
En su programa en Radio El Observador (Buenos Aires), Majul cuestionó la decisión y el manejo político del caso. La empresa había mantenido reuniones con vecinos para realizar un relevamiento y buscar soluciones, pero según denunció el periodista, el intendente “hizo oídos sordos” y ordenó el cierre.
Esto demuestra que no hay contacto real con los vecinos. Porque la empresa se reunio con cada vecino para buscar como resolver cualquier problema que le genere el constante funcionamiento de los generadores. En el caso del intendente, no lo hubo. La pregunta que surge, si el contacto con el vecino fuera constante, es porque no resuelve otros reclamos como las plazas rotas, en donde se generan reclamos constantes por parte de padres de chicos que las usan o el mantenimiento de calles, problemas que sí afectan a los distintos barrios de Río Grande y que siguen sin respuesta.
La clausura ha generado debate entre quienes consideran legítima la aplicación de la normativa y quienes ven en la decisión un acto arbitrario que ahuyenta inversiones y no prioriza los problemas estructurales que la ciudadanía reclama desde hace años.
Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
Lo hace como todos los políticos! Seguramente la gente de Crypto Patagonia no accedió a pagar las coimas que le pidieron!ResponderBorrar
Le pidieron bitcoin y no aceptaronResponderBorrar
Como dice el vídeo, no le dieron lo que querían y se enojoBorrar
Che majul y de libra no hablas soreteResponderBorrar
Martín Pérez un chanta. Su marioneta Gastan Diaz tambien, todos sucios ese municipioResponderBorrar
No olvidemos que estuvo metido con las tarjetas del municipio y mantuvo al funcionario. Los seguros Martinez Sosa y se puede seguirResponderBorrar
Quería ampliar la casa, pidió unos bitcoin, no se lo dieron y le cerro la empresa, hasta que no largue el billete no lo dejan funcionarResponderBorrar
nooooo jajajjaja que hijo resulto!!Borrar
tramposo igual que todos chantajiuli ambos todosBorrar
Al final son todos iguales, Martin resultaste un chanta como todosResponderBorrar
Martin Perez empezaron a llegar tus chanchullos a bs asResponderBorrar
que poca credibilidad tu gestion perezResponderBorrar
Si es por el ruido, porque no pasan por KUANIP y Damiana FIQUE. y escuchan el quilombo que hace el generador q pusieron, todas las noches lo encienden encima!!!!!!ResponderBorrar
estafadores como todosResponderBorrar
ok, quedamos asi perezResponderBorrar
¿ que se mete ese estupido macrista y ahora libertario? Más corrupto no se encuentra.ResponderBorrar
Pinta para desobligacion docente ya.ResponderBorrar