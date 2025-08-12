(Vídeo) Luis Majul criticó a Martín Pérez por la clausura de una cripto minera en Río Grande

El periodista Luis Majul lanzó duras críticas contra el intendente Martín Pérez luego de que el Municipio, a través de la Dirección de Comercio e Industria, clausurara preventivamente las instalaciones de la empresa Crypto Patagonia. La medida se tomó por supuestos “ruidos molestos” generados por cuatro generadores, en el marco de la normativa municipal.

En su programa en Radio El Observador (Buenos Aires), Majul cuestionó la decisión y el manejo político del caso. La empresa había mantenido reuniones con vecinos para realizar un relevamiento y buscar soluciones, pero según denunció el periodista, el intendente “hizo oídos sordos” y ordenó el cierre.

Esto demuestra que no hay contacto real con los vecinos. Porque la empresa se reunio con cada vecino para buscar como resolver cualquier problema que le genere el constante funcionamiento de los generadores. En el caso del intendente, no lo hubo. La pregunta que surge, si el contacto con el vecino fuera constante, es porque no resuelve otros reclamos como las plazas rotas, en donde se generan reclamos constantes por parte de padres de chicos que las usan o el mantenimiento de calles, problemas que sí afectan a los distintos barrios de Río Grande y que siguen sin respuesta.

La clausura ha generado debate entre quienes consideran legítima la aplicación de la normativa y quienes ven en la decisión un acto arbitrario que ahuyenta inversiones y no prioriza los problemas estructurales que la ciudadanía reclama desde hace años.



