(Vídeo) Grave incidente en las 245 Viviendas: un hombre se encuentra internado en estado crítico tras un disparo en la cabeza

Un hombre fue encontrado herido de bala en un departamento de las 245 Viviendas de Ushuaia. Está internado en estado grave. Investigue el hecho.

La Policía encontró a un hombre con una herida de bala en un departamento del complejo. El hecho está siendo investigado y se descarta, por el momento, la intervención de terceros.

Un hombre de 57 años de edad fue encontrado este miércoles por la tarde con una herida de arma de fuego en la cabeza en un departamento ubicado en la tira 12 del barrio 245 Viviendas de Ushuaia. El incidente movilizó de inmediato al personal de la Comisaría Primera, quienes asistieron a la víctima y solicitaron asistencia médica de urgencia.

El herido, identificado como Daniel Maernitz (57 años), fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en estado grave. En el lugar se encontró un revólver, y según fuentes oficiales, se descarta la participación de terceras personas en el hecho.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de turno, y se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del suceso. Todo indica que el disparo habría sido autoinfligido, aunque los investigadores aún no descartan otras hipótesis hasta concluir con los análisis técnicos y testimoniales.

Este nuevo episodio vuelve a encender la alarma sobre los casos de salud mental en Tierra del Fuego, una problemática creciente que requiere intervención estatal, contención familiar y acompañamiento social.

SI TE SENTÍS TRISTE, PEDÍ AYUDA

Llama al 107 o al 0800 345 1435 No estás solo. Hay personas dispuestas a ayudarte.



