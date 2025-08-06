(Vídeo) Grave incidente en las 245 Viviendas: un hombre se encuentra internado en estado crítico tras un disparo en la cabeza

0 0 06 agosto 2025 2025-08-06T23:34:00-03:00 Editar esta nota

Un hombre fue encontrado herido de bala en un departamento de las 245 Viviendas de Ushuaia. Está internado en estado grave. Investigue el hecho.

La Policía encontró a un hombre con una herida de bala en un departamento del complejo. El hecho está siendo investigado y se descarta, por el momento, la intervención de terceros.

La Policía encontró a un hombre con una herida de bala en un departamento del complejo. El hecho está siendo investigado y se descarta, por el momento, la intervención de terceros.

Un hombre de 57 años de edad fue encontrado este miércoles por la tarde con una herida de arma de fuego en la cabeza en un departamento ubicado en la tira 12 del barrio 245 Viviendas de Ushuaia. El incidente movilizó de inmediato al personal de la Comisaría Primera, quienes asistieron a la víctima y solicitaron asistencia médica de urgencia.

El herido, identificado como Daniel Maernitz (57 años), fue trasladado al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en estado grave. En el lugar se encontró un revólver, y según fuentes oficiales, se descarta la participación de terceras personas en el hecho.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de turno, y se llevan adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del suceso. Todo indica que el disparo habría sido autoinfligido, aunque los investigadores aún no descartan otras hipótesis hasta concluir con los análisis técnicos y testimoniales.

Este nuevo episodio vuelve a encender la alarma sobre los casos de salud mental en Tierra del Fuego, una problemática creciente que requiere intervención estatal, contención familiar y acompañamiento social.

SI TE SENTÍS TRISTE, PEDÍ AYUDA

Llama al 107 o al 0800 345 1435
No estás solo. Hay personas dispuestas a ayudarte.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2324,Interes General,3134,Internacionales,144,Locales,3453,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11313,Sociedad,4899,Tecno,73,Tendencias,119,Titulares,14242,Ultimas Noticias,12631,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Grave incidente en las 245 Viviendas: un hombre se encuentra internado en estado crítico tras un disparo en la cabeza
(Vídeo) Grave incidente en las 245 Viviendas: un hombre se encuentra internado en estado crítico tras un disparo en la cabeza
Un hombre fue encontrado herido de bala en un departamento de las 245 Viviendas de Ushuaia. Está internado en estado grave. Investigue el hecho.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd4-bExqHDiGo4hbBK2yjG-9zt4aptlxS_-CVoc7kQb3gvR_h_zsFe4suv6jXRhytIa5KV4BempYiu6QvpUT4b_4xQz5zNzinNbRU_niFA2AToU2SJM6gYeagtYQLqV6ZElGpXQtO56xeO6rhkOtGTUfUPOnADj3dlEazZ3dxoSR77iuWmA3av/w640-h360/UN%20HOMBRE%20SE%20DISPAR%C3%93%20EN%20LA%20CABEZA%20EN%20EL%20BARRIO%20245%20VIVIENDASUn%20hombre%20de%20entre%2035%20y%2040%20a%C3%B1os%20se%20%20(2).webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgd4-bExqHDiGo4hbBK2yjG-9zt4aptlxS_-CVoc7kQb3gvR_h_zsFe4suv6jXRhytIa5KV4BempYiu6QvpUT4b_4xQz5zNzinNbRU_niFA2AToU2SJM6gYeagtYQLqV6ZElGpXQtO56xeO6rhkOtGTUfUPOnADj3dlEazZ3dxoSR77iuWmA3av/s72-w640-c-h360/UN%20HOMBRE%20SE%20DISPAR%C3%93%20EN%20LA%20CABEZA%20EN%20EL%20BARRIO%20245%20VIVIENDASUn%20hombre%20de%20entre%2035%20y%2040%20a%C3%B1os%20se%20%20(2).webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-grave-incidente-en-las-245.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-grave-incidente-en-las-245.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos