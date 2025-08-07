Ushuaia: Prefectura coordinó el rescate de un catamarán turístico con 25 pasajeros a bordo

3 0 07 agosto 2025 2025-08-07T08:34:00-03:00 Editar esta nota

Una excursión turística por el Canal Beagle se transformó en una emergencia cuando el catamarán “Patagonia” sufrió una caída en su sistema d...

La embarcación “Patagonia” sufrió un desperfecto técnico en pleno Canal Beagle. Fue remolcada con éxito al puerto de Ushuaia tras un operativo coordinado por Prefectura.
Una excursión turística por el Canal Beagle se transformó en una emergencia cuando el catamarán “Patagonia” sufrió una caída en su sistema de propulsión con 25 pasajeros y 2 tripulantes a bordo. El hecho ocurrió mientras la embarcación navegaba en cercanías del Faro Les Éclaireurs, en dirección a las Islas Bridges.

El patrón del buque reportó la avería mediante el sistema de radiofrecuencia, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia. La Prefectura Naval Argentina intentó coordinar un primer remolque con una embarcación cercana, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron.

Frente a la situación, se desplegó un operativo con mayor capacidad: se coordinó el remolque con buques de mayor porte, mientras un guardacostas de Prefectura zarpó para supervisar el procedimiento y brindar apoyo ante cualquier contingencia.

Gracias a la rápida intervención del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Ushuaia, el operativo concluyó con éxito. El catamarán fue remolado sin incidentes hasta el puerto local, donde los pasajeros desembarcaron en buen estado de salud. La situación generó preocupación entre los pasajeros, pero no se registraron heridos y todo el operativo se desarrolló dentro de los protocolos de seguridad.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoagosto 07, 2025

    El catamaran que remolco al barco averiado ,fue el EZEQUIEL MB de Rumbo Sur, fueron 6 hs de nvegacion hasta el Puerto de Ushuaia

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 07, 2025

    Ni cerca de ser lo que paso. Al Patagonia lo remolco una embarcación de Rumbo Sur, a la cual, junto con la tripulación hay que agradecer que ese gente haya vuelto sana y salva. Prefectura estuvo ahi como un mero observador.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 07, 2025

    La verdad , nunca fue así , los verdaderos héroes fueron los tripulante de los 2 catamaranes ,de canoero y Rumbo sur , ellos si se arriesgarron y pudieron rescatar el catamaran patagonia y llevar a los pasajeros a puerto

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2324,Interes General,3135,Internacionales,144,Locales,3456,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11314,Sociedad,4901,Tecno,73,Tendencias,119,Titulares,14245,Ultimas Noticias,12634,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia: Prefectura coordinó el rescate de un catamarán turístico con 25 pasajeros a bordo
Ushuaia: Prefectura coordinó el rescate de un catamarán turístico con 25 pasajeros a bordo
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaz4B4phpfeR43cccHV003ljOHUOGIbhEMo76mori_doeyQJn3y5fQhqYjoc-p1tIEUR0rHpDLib679ZkbnUwksALE1QL-LzTpYagwTgYgOhXGXEaVAxfOqASkaJMmGWaWTl7-Bclrcsth-azi2Zx8BPMlO3zhiGFQ2Y3JC5idVG37Of7DD9w/w640-h384/rescata%20de%20catamaran%20en%20labahia%20de%20ushuaia%20por%20prefectura.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGaz4B4phpfeR43cccHV003ljOHUOGIbhEMo76mori_doeyQJn3y5fQhqYjoc-p1tIEUR0rHpDLib679ZkbnUwksALE1QL-LzTpYagwTgYgOhXGXEaVAxfOqASkaJMmGWaWTl7-Bclrcsth-azi2Zx8BPMlO3zhiGFQ2Y3JC5idVG37Of7DD9w/s72-w640-c-h384/rescata%20de%20catamaran%20en%20labahia%20de%20ushuaia%20por%20prefectura.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/ushuaia-prefectura-coordino-el-rescate.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/ushuaia-prefectura-coordino-el-rescate.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos