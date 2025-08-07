Ushuaia: Prefectura coordinó el rescate de un catamarán turístico con 25 pasajeros a bordo

Una excursión turística por el Canal Beagle se transformó en una emergencia cuando el catamarán “Patagonia” sufrió una caída en su sistema d...
Una excursión turística por el Canal Beagle se transformó en una emergencia cuando el catamarán “Patagonia” sufrió una caída en su sistema de propulsión con 25 pasajeros y 2 tripulantes a bordo. El hecho ocurrió mientras la embarcación navegaba en cercanías del Faro Les Éclaireurs, en dirección a las Islas Bridges.
El patrón del buque reportó la avería mediante el sistema de radiofrecuencia, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia. La Prefectura Naval Argentina intentó coordinar un primer remolque con una embarcación cercana, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron.
Frente a la situación, se desplegó un operativo con mayor capacidad: se coordinó el remolque con buques de mayor porte, mientras un guardacostas de Prefectura zarpó para supervisar el procedimiento y brindar apoyo ante cualquier contingencia.
Gracias a la rápida intervención del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Ushuaia, el operativo concluyó con éxito. El catamarán fue remolado sin incidentes hasta el puerto local, donde los pasajeros desembarcaron en buen estado de salud. La situación generó preocupación entre los pasajeros, pero no se registraron heridos y todo el operativo se desarrolló dentro de los protocolos de seguridad.
El catamaran que remolco al barco averiado ,fue el EZEQUIEL MB de Rumbo Sur, fueron 6 hs de nvegacion hasta el Puerto de UshuaiaResponderBorrar
Ni cerca de ser lo que paso. Al Patagonia lo remolco una embarcación de Rumbo Sur, a la cual, junto con la tripulación hay que agradecer que ese gente haya vuelto sana y salva. Prefectura estuvo ahi como un mero observador.ResponderBorrar
La verdad , nunca fue así , los verdaderos héroes fueron los tripulante de los 2 catamaranes ,de canoero y Rumbo sur , ellos si se arriesgarron y pudieron rescatar el catamaran patagonia y llevar a los pasajeros a puertoResponderBorrar