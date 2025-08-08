Tierra del Fuego: Se definieron los frentes electorales rumbo a octubre con fuertes alineamientos políticos

En Tierra del Fuego, el escenario político rumbo a las elecciones nacionales de octubre ya tiene definidos sus principales jugadores. Al cierre de la jornada de este jueves, se confirmaron las presentaciones formales de distintos frentes electorales que competirán por bancas en la Cámara de Diputados y el Senado, con dos bloques de peso que concentran la atención.



