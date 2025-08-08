Tierra del Fuego: Se definieron los frentes electorales rumbo a octubre con fuertes alineamientos políticos

0 0 08 agosto 2025 2025-08-08T00:36:00-03:00 Editar esta nota

En Tierra del Fuego ya están definidos los frentes electorales para octubre, con armados encabezados por Pérez, Harrington, Melella y Vuoto.

De cara a las elecciones nacionales, se conformaron en la provincia las disntintas alianzas: Gustavo Melella y Walter Vuoto, Martín Pérez, Daniel Harrington y Loffler y La Libertad Avanza también con su armado juanto al PRO y fuerzas liberales.

En Tierra del Fuego, el escenario político rumbo a las elecciones nacionales de octubre ya tiene definidos sus principales jugadores. Al cierre de la jornada de este jueves, se confirmaron las presentaciones formales de distintos frentes electorales que competirán por bancas en la Cámara de Diputados y el Senado, con dos bloques de peso que concentran la atención.

Por un lado,  Fuerza Patria, liderada por el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se reúne al Partido Justicialista, FORJA, Principios y Valores, Unidad Socialista y una amplia red de sindicatos y agrupaciones políticas que acompañan: Partido ECoS Partido para la Victoria, Sol de Mayo, Movimiento Territorial y Cultural Haruwen, Movimiento Solidario Independiente, CG Regional Ushuaia 62 Organizaciones UTHGRA, CECU, ATE UPCN, SEMUP, SADEM, SMATA (mecánicos), SOMU (marítimos), SDU (docentes universitarios), Guincheros (portuarios), SECASPFI (ANSES), SOMRA (maestranza), SADOP (docentes privados), UOYE (plásticos), ATSA (sanidad) SATSAID (televisión), APDFA (ferroportuarios), ATRARA (transporte), SOEIMA. Este frente se posiciona como la principal fuerza para “frenar las políticas de ajuste de Javier Milei, defender el aparato industrial fueguino y sostener la educación y la salud públicas”.

En la vereda opuesta,  Defendamos Tierra del Fuego, encabezado por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a partidos como el Movimiento Popular Fueguino, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Unidad Popular y Provincia Grande.

Mientras tanto, La Libertad Avanza confirmó su unidad con Republicanos, el Partido Libertario y el PRO, con el objetivo de respaldar en el Congreso las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Tierra del Fuego necesita representantes que defiendan con uñas y dientes la agenda del Presidente”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, el partido Somos Fueguinos, que lidera Liliana Fadul, emitió un mensaje para despejar rumores y confirmar que no integrará ningún frente electoral, apostando a competir de manera independiente.

Con estas definiciones, la campaña electoral fueguina se encamina a un escenario polarizado, con bloques que ya comienzan a delinear sus estrategias y discursos para captar el voto en octubre.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2324,Interes General,3136,Internacionales,145,Locales,3458,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11314,Sociedad,4903,Tecno,74,Tendencias,119,Titulares,14248,Ultimas Noticias,12637,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tierra del Fuego: Se definieron los frentes electorales rumbo a octubre con fuertes alineamientos políticos
Tierra del Fuego: Se definieron los frentes electorales rumbo a octubre con fuertes alineamientos políticos
En Tierra del Fuego ya están definidos los frentes electorales para octubre, con armados encabezados por Pérez, Harrington, Melella y Vuoto.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaX7Vch0CivNztj42a-dl3wLJ0JStzppCM-c5lVX3tc8L9BTeqkS5vFKIw9HdvqYfw5_zDF15gVurPrdlICQna5QNXaQOgU7RXAerCF0K315oGs1LNg66_1mG-mEZuSPpe9AdS-Nfe9XWsnOFBh8OaoiRjY17PsuwujNUqzKXMr_PWT7zjIOY/w640-h384/alianzas%20para%20elecciones%20de%20octubre%20en%20tierra%20del%20fuego.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnaX7Vch0CivNztj42a-dl3wLJ0JStzppCM-c5lVX3tc8L9BTeqkS5vFKIw9HdvqYfw5_zDF15gVurPrdlICQna5QNXaQOgU7RXAerCF0K315oGs1LNg66_1mG-mEZuSPpe9AdS-Nfe9XWsnOFBh8OaoiRjY17PsuwujNUqzKXMr_PWT7zjIOY/s72-w640-c-h384/alianzas%20para%20elecciones%20de%20octubre%20en%20tierra%20del%20fuego.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tierra-del-fuego-se-definieron-los.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tierra-del-fuego-se-definieron-los.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos