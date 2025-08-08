Tierra del Fuego: Se definieron los frentes electorales rumbo a octubre con fuertes alineamientos políticos

En Tierra del Fuego ya están definidos los frentes electorales para octubre, con armados encabezados por Pérez, Harrington, Melella y Vuoto.
En Tierra del Fuego, el escenario político rumbo a las elecciones nacionales de octubre ya tiene definidos sus principales jugadores. Al cierre de la jornada de este jueves, se confirmaron las presentaciones formales de distintos frentes electorales que competirán por bancas en la Cámara de Diputados y el Senado, con dos bloques de peso que concentran la atención.
Por un lado, Fuerza Patria, liderada por el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, se reúne al Partido Justicialista, FORJA, Principios y Valores, Unidad Socialista y una amplia red de sindicatos y agrupaciones políticas que acompañan: Partido ECoS Partido para la Victoria, Sol de Mayo, Movimiento Territorial y Cultural Haruwen, Movimiento Solidario Independiente, CG Regional Ushuaia 62 Organizaciones UTHGRA, CECU, ATE UPCN, SEMUP, SADEM, SMATA (mecánicos), SOMU (marítimos), SDU (docentes universitarios), Guincheros (portuarios), SECASPFI (ANSES), SOMRA (maestranza), SADOP (docentes privados), UOYE (plásticos), ATSA (sanidad) SATSAID (televisión), APDFA (ferroportuarios), ATRARA (transporte), SOEIMA. Este frente se posiciona como la principal fuerza para “frenar las políticas de ajuste de Javier Milei, defender el aparato industrial fueguino y sostener la educación y la salud públicas”.
En la vereda opuesta, Defendamos Tierra del Fuego, encabezado por el intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington, junto a partidos como el Movimiento Popular Fueguino, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Unidad Popular y Provincia Grande.
Mientras tanto, La Libertad Avanza confirmó su unidad con Republicanos, el Partido Libertario y el PRO, con el objetivo de respaldar en el Congreso las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei. “Tierra del Fuego necesita representantes que defiendan con uñas y dientes la agenda del Presidente”, indicaron en un comunicado.
Por su parte, el partido Somos Fueguinos, que lidera Liliana Fadul, emitió un mensaje para despejar rumores y confirmar que no integrará ningún frente electoral, apostando a competir de manera independiente.
Con estas definiciones, la campaña electoral fueguina se encamina a un escenario polarizado, con bloques que ya comienzan a delinear sus estrategias y discursos para captar el voto en octubre.
