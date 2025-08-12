situacion violenta en el Centro de Salud Municipal de Ushuaia

Agresión verbal en el Centro de Salud Municipal de Ushuaia expone la saturación del sistema y la creciente tensión social.

Un vecino con antecedentes de comportamiento violento protagonizó un nuevo episodio de agresión verbal contra el personal del Centro de Salud Municipal. El detonante fue la falta de turnos odontológicos, situación que derivó en la intervención de la policía.
El subsecretario de Salud de la Municipalidad, Pablo Pesce, confirmó que el agresor es “un conocido del lugar” y que ya había tenido incidentes similares. “Hoy no se lo pudo contener y lo que fue una discusión verbal escaló a una situación que no fue buena. No hubo destrozos ni lesiones, pero no es algo que deba pasar”, señaló en declaraciones radiales.

Pesce no esquivó el diagnóstico: la falta de turnos se debe a la saturación del sistema. “Tenemos cuellos de botella, como todo el sistema, que está colapsadísimo. Lo que nunca justifica una agresión es que alguien descargue así su frustración. Los laburantes no se merecen ningún tipo de maltrato”, afirmó.

El funcionario precisó que el Centro de Salud realiza entre 1.100 y 1.200 atenciones mensuales y que, cuando no se puede dar respuesta, se derivan casos a otros efectores. Sin embargo, admitió que el clima social es cada vez más tenso: “Hay un mayor lugar para la violencia para dirimir conflictos cotidianos y creo que todos debemos contribuir a calmar los ánimos”.

La policía acudió rápidamente tras el aviso y un vecino manifestó su intención de radicar la denuncia. Mientras tanto, el Centro de Salud continúa funcionando con normalidad y anuncia que abrirá nuevas turneras a fin de mes para intentar aliviar la creciente presión en la demanda.

situacion violenta en el Centro de Salud Municipal de Ushuaia
