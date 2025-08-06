"Si estas por migrar a TDF, no vengas": Chapperón confirmó más de 2.500 cambios de domicilio hacia Tierra del Fuego y alertó por la crisis social.

Adriana Chapperón confirmó más de 2.500 cambios de domicilio hacia Tierra del Fuego y advirtió por el colapso de la asistencia social.
La ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia de Tierra del Fuego, Adriana Chapperón, lanzó una advertencia contundente: la asistencia social está desbordada. En lo que va del año, más de 2.500 personas realizaron cambios de domicilio hacia la provincia, la mayoría provenientes del norte del país, y muchas ya están solicitando volver a sus provincias de origen.
“El panorama es crítico”, reconoció la funcionaria, al detallar el impacto del corte de programas nacionales, la falta de empleo, el encarecimiento de alquileres, y el aumento de personas en situación de vulnerabilidad. "No estamos en condiciones de ofrecer lo que muchos vienen a buscar. Antes ayudábamos con los pasajes para volver. Hoy, ni eso", lamentó.
¿Qué está pasando?
- Los módulos alimentarios y la Tarjeta Bienestar no alcanzan.
- Los comedores comunitarios cocinan menos porque no pueden pagar la luz.
- La provincia gestiona subsidios energéticos para evitar el cierre de estos espacios.
- Aumentan los casos de personas en situación de calle, muchos por conflictos familiares, no por abandono total.
- La migración interna se convirtió en una bomba social: llegan sin trabajo, sin redes, y sin posibilidad de sostenerse.
“No alienten a sus familiares a venir” , pidió Chapperón, con un mensaje directo a las familias ya radicadas en la provincia. "Tierra del Fuego tiene hoy los mismos problemas que el país. Si no hay trabajo, aquí también se hace muy difícil vivir".
La ministra dejó en claro que los esfuerzos provinciales son insuficientes ante el recorte nacional: “Sin Estado, hay mucha gente que no puede resolver su situación”. Y aunque algunos indicadores macroeconómicos muestran cierta estabilidad, “los precios siguen subiendo, y lo vemos cada semana en el supermercado”.
En lo que queda del año, el Gobierno provincial no espera mejoras, sino más demanda, más tensiones y menos herramientas. Chapperón no ocultó su preocupación: “ Uno no ve una salida. Ojalá el Gobierno Nacional recapacite ”.
COMENTARIOS