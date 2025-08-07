Se tomaron el receso invernal con más de 20 millones en el bolsillo: Tribunal de Cuentas se aumentó nuevamente el sueldo por si se quedaban cortos en las vacaciones

Miembros del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego se aumentaron el sueldo a más de $20 millones antes del receso invernal. ¿Quién los controla?

Los vitalicios del organismo aprobaron otro aumento y ya embolsan más de 20 millones de pesos por mes. Total, el receso invernal hay que pasarlo sin sobresaltos.

En la provincia de Tierra del Fuego, mientras miles de trabajadores estatales cobran sueldos que apenas alcanzan la canasta básica, los miembros del Tribunal de Cuentas provincial decidieron “ajustarse” el salario antes de tomarse sus 15 días de descanso invernal, del 1 al 15 de agosto. ¿El resultado? Un sueldo superior a los 20 millones de pesos brutos mensuales.

Sí, leíste bien: 20.326.646,80 pesos es el “sueldito” que percibirán este mes quienes integran el organismo de control. Este monto surge de sumar los 13.884.431,21 pesos del salario base, más 6.442.215,56 en adicionales.

El aumento fue aprobado a mediados de julio mediante la Resolución Plenaria 108/25, y corresponde a una recomposición del 2,5% sobre los haberes devengados en mayo, completando una mejora salarial del 13% acumulado en lo que va del año.

Pero lo más insultante no es solo el número, sino el justificativo: el salario del Tribunal de Cuentas marca el sueldo del gobernador, del vice, de los legisladores y de todo el gabinete. Es decir, al aumentarse ellos, arrastran al resto de la casta política con un “enganche legal” que sigue funcionando como un reloj… aunque el gobernador diga otra cosa en los medios.

aumento de pani y longhitano para ellos otorgados por ellos de manera unilateral

Es importante resaltar que ellos mismo se otorgan los aumentos, es decir, lo firman los mismos vocales. 

Según la escala oficial:

El sueldo del Gobernador Gustavo Melella es 6 veces el salario básico de la categoría A3 del Tribunal.
La Vicegobernadora cobra el 95% de eso.
Los Legisladores el 90%, y las autoridades de Cámara, el 85%.
Los Ministros y Secretarios de Estado perciben el 66%, y de ahí para abajo, el resto del gabinete.

En números concretos:
  • Vitalicios del TCP: $20.326.646,80
  • Gobernador: $5.715.674,66
  • Vicegobernadora: $5.429.890,90
  • Legisladores: $5.144.107,17
  • Secretarios de Cámara: $4.858.323,44
Esto, claro, es solo el sueldo bruto, sin contar viáticos, asesores, y demás "extras" que hacen a la función pública. El justificativo del tercer aumento que se dan en lo que van del año, que no les alcanza. La pregunta que nos hacemos es ¿Porque SUTEF no pide que salga del superavit de la caja  del tcp para aumentar a los maestros y no de aumentarle de impuestos al pueblo? 

PARA NO OLVIDAR y por si te preguntabas cómo hacen para llegar a fin de mes con tan poco, algunos de los miembros del Tribunal tienen hijos trabajando como asesores legislativos, por ejemplo en el despacho del presidente del Parlamento, Emanuel Trentino (FORJA). Todo queda en familia. El hijo de Hugo PANI, que trabaja con Damian Loöffler. 

Mientras tanto, en las escuelas falta gas, los hospitales no tienen insumos, y el resto de los trabajadores estatales pelean por un aumento del 10% en cuotas. Los maestros no reciben aumentos desde hace 6 meses, que por más que veamos mal que hagan paro, lo invitamos a que pidan que el dinero salga de donde se esta derrochando, y es en estos vocales vitalicios que hacen y desasen a su antojo, ¿será que Horacio Catena se anima a pedir que el dinero se ajuste de estos sueldos o seguirá queriendo que el pueblo pague mas impuestos? 

¿Alguien controla al órgano de control? ¿Porque los recibos de sueldo no se publican como tantas otras cosas?

  1. Anónimoagosto 07, 2025

    Otra pregunta seria si la reforma que tanto desea melella va contra estas injusticias sociales que el dice defender y q tanto critica de boca para afuera con el gobierno nacional

  2. Anónimoagosto 07, 2025

    Que te pasa crónicas? 2,5 es un aumento de mierda que le toma el pelo a toda la gente que trabaja en el gobierno y pierde guita todos los meses contra la inflación.

  3. Anónimoagosto 07, 2025

    Están ganando demasiado para no hacer nada ni se lo merecen esos 20 millones de pesos

  4. Anónimoagosto 07, 2025

    20 palos, vacaciones de verano, de invierno, comisiones de servicios, la ortodoncia gratis, las cenas y el feca , etc etc etc...
    estas cosas hacen que tarde o temprano vuelvan los milicos, o incentivan al renacimiento del anarquismo !.

  5. Anónimoagosto 07, 2025

    Y yo preocupado por ellos juntandoles polenta por si bo tenían para comer.

  6. Anónimoagosto 07, 2025

    Estaria bueno que todo el campo nacional y popular que ellos dicen representar ganaramos lo mismo!!!!!

