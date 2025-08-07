Se tomaron el receso invernal con más de 20 millones en el bolsillo: Tribunal de Cuentas se aumentó nuevamente el sueldo por si se quedaban cortos en las vacaciones

En la provincia de Tierra del Fuego, mientras miles de trabajadores estatales cobran sueldos que apenas alcanzan la canasta básica, los miembros del Tribunal de Cuentas provincial decidieron “ajustarse” el salario antes de tomarse sus 15 días de descanso invernal, del 1 al 15 de agosto. ¿El resultado? Un sueldo superior a los 20 millones de pesos brutos mensuales.

Sí, leíste bien: 20.326.646,80 pesos es el “sueldito” que percibirán este mes quienes integran el organismo de control. Este monto surge de sumar los 13.884.431,21 pesos del salario base, más 6.442.215,56 en adicionales.





El aumento fue aprobado a mediados de julio mediante la Resolución Plenaria 108/25, y corresponde a una recomposición del 2,5% sobre los haberes devengados en mayo, completando una mejora salarial del 13% acumulado en lo que va del año.





Pero lo más insultante no es solo el número, sino el justificativo: el salario del Tribunal de Cuentas marca el sueldo del gobernador, del vice, de los legisladores y de todo el gabinete. Es decir, al aumentarse ellos, arrastran al resto de la casta política con un “enganche legal” que sigue funcionando como un reloj… aunque el gobernador diga otra cosa en los medios.





Es importante resaltar que ellos mismo se otorgan los aumentos, es decir, lo firman los mismos vocales.



Según la escala oficial:





El sueldo del Gobernador Gustavo Melella es 6 veces el salario básico de la categoría A3 del Tribunal.

La Vicegobernadora cobra el 95% de eso.

Los Legisladores el 90%, y las autoridades de Cámara, el 85%.

Los Ministros y Secretarios de Estado perciben el 66%, y de ahí para abajo, el resto del gabinete.





En números concretos:

Vitalicios del TCP: $20.326.646,80

Gobernador: $5.715.674,66

Vicegobernadora: $5.429.890,90

Legisladores: $5.144.107,17

Secretarios de Cámara: $4.858.323,44

Esto, claro, es solo el sueldo bruto, sin contar viáticos, asesores, y demás "extras" que hacen a la función pública. El justificativo del tercer aumento que se dan en lo que van del año, que no les alcanza. La pregunta que nos hacemos es ¿Porque SUTEF no pide que salga del superavit de la caja del tcp para aumentar a los maestros y no de aumentarle de impuestos al pueblo?





PARA NO OLVIDAR y por si te preguntabas cómo hacen para llegar a fin de mes con tan poco, algunos de los miembros del Tribunal tienen hijos trabajando como asesores legislativos, por ejemplo en el despacho del presidente del Parlamento, Emanuel Trentino (FORJA). Todo queda en familia. El hijo de Hugo PANI, que trabaja con Damian Loöffler.





Mientras tanto, en las escuelas falta gas, los hospitales no tienen insumos, y el resto de los trabajadores estatales pelean por un aumento del 10% en cuotas. Los maestros no reciben aumentos desde hace 6 meses, que por más que veamos mal que hagan paro, lo invitamos a que pidan que el dinero salga de donde se esta derrochando, y es en estos vocales vitalicios que hacen y desasen a su antojo, ¿será que Horacio Catena se anima a pedir que el dinero se ajuste de estos sueldos o seguirá queriendo que el pueblo pague mas impuestos?



