(Vídeo) Incautan carne en mal estado en un comercio de Ushuaia vinculado a Frigorífico Trelew

Operativo en Ushuaia: decomisan camiones de carne en mal estado de un local de Frigorífico Trelew. Preocupación por riesgo sanitario.

En un operativo conjunto entre personal municipal y efectivos policiales, se lleva adelante en estos momentos un decomiso de carne en mal estado en la intersección de Puerto Español y Concejal Rubinos, en la capital fueguina.

El procedimiento apunta a un local perteneciente a Frigorífico Trelew, donde las autoridades ya retiraron un primer camión repleto de productos cárnicos en condiciones no aptas para el consumo, y comenzaron a llenar un segundo vehículo con más mercadería contaminada.

El operativo, que se desarrolla bajo estricta custodia policial, genera preocupación no solo por la magnitud del decomiso, sino también por el riesgo sanitario que implica que este tipo de productos lleguen a las góndolas de la ciudad.

Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron un comunicado oficial, por lo que se desconoce el origen exacto de la carne, las causas del deterioro y si se adoptarán sanciones contra la firma. El silencio oficial contrasta con la gravedad del hecho, que involucra directamente a la salud de la población.

