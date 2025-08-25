Gastón Díaz se toma licencia para hacer campaña: primero la ambición, segundo Francia y ultimo, si hay tiempo, la gestión

El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, anunció que se tomará licencia para dedicarse a la campaña electoral. Mientras tanto, la ciudad sigue con basureros a cielo abierto, calles destrozadas y una gestión municipal que no da respuestas.

El anuncio llega en un contexto de graves falencias municipales: basureros en distintos barrios, accidentes de tránsito cada vez más graves y frecuentes, calles repletas de baches, publicidad política con eventos de la municipalidad y un malestar creciente de los vecinos que no encuentran soluciones.





Tras años de permanecer en un cargo que nunca logró consolidar mejoras para la ciudad, Díaz opta por enfocarse en su ambición política, utilizando el aparato estatal como plataforma. “Todo seguirá igual sin mí”, aseguró al despedirse, pero esa frase parece una confesión: efectivamente, nada cambiará porque nunca hizo nada.





La licencia del funcionario despierta críticas por lo que implica en términos de recursos y prioridades. En la práctica, significa que cobrará su sueldo de funcionario mientras dedica su tiempo a prometer lo que jamás cumplió desde su escritorio en el Municipio.





El llamado “equipo preparado” que deja al frente de la Secretaría de Gobierno es el mismo que no resolvió ni los problemas de infraestructura básica ni las gestiones más simples. Una muestra de cómo la burocracia se convierte en un refugio para quienes viven del Estado y ahora buscan un premio mayor: un cargo con un sueldo millonario.





Con este paso, Gastón Díaz se suma a la larga lista de burócratas profesionales que, en lugar de gestionar, utilizan la función pública como trampolín para su propio beneficio político.