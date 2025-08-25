Gastón Díaz se toma licencia para hacer campaña: primero la ambición, segundo Francia y ultimo, si hay tiempo, la gestión

Gastón Díaz se toma licencia en Río Grande para hacer campaña, mientras la ciudad sigue con basura, baches y graves falencias en la gestión.
El secretario de Gobierno de Río Grande, Gastón Díaz, anunció que se tomará licencia para dedicarse a la campaña electoral. Mientras tanto, la ciudad sigue con basureros a cielo abierto, calles destrozadas y una gestión municipal que no da respuestas.En una muestra más de cómo la política se antepone a la gestión, Gastón Díaz, secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, confirmó que se tomará licencia de su cargo para recorrer la provincia en plena campaña electoral.
El anuncio llega en un contexto de graves falencias municipales: basureros en distintos barrios, accidentes de tránsito cada vez más graves y frecuentes, calles repletas de baches, publicidad política con eventos de la municipalidad y un malestar creciente de los vecinos que no encuentran soluciones.
Tras años de permanecer en un cargo que nunca logró consolidar mejoras para la ciudad, Díaz opta por enfocarse en su ambición política, utilizando el aparato estatal como plataforma. “Todo seguirá igual sin mí”, aseguró al despedirse, pero esa frase parece una confesión: efectivamente, nada cambiará porque nunca hizo nada.
La licencia del funcionario despierta críticas por lo que implica en términos de recursos y prioridades. En la práctica, significa que cobrará su sueldo de funcionario mientras dedica su tiempo a prometer lo que jamás cumplió desde su escritorio en el Municipio.
El llamado “equipo preparado” que deja al frente de la Secretaría de Gobierno es el mismo que no resolvió ni los problemas de infraestructura básica ni las gestiones más simples. Una muestra de cómo la burocracia se convierte en un refugio para quienes viven del Estado y ahora buscan un premio mayor: un cargo con un sueldo millonario.
Con este paso, Gastón Díaz se suma a la larga lista de burócratas profesionales que, en lugar de gestionar, utilizan la función pública como trampolín para su propio beneficio político.
“equipo preparado” !!!!!! jajajajajajajaaaaaaaResponderBorrar
Ahí lo tenés a GATON DIAZ, ENANO MENTIROSO COMPULSIVO QUE JUNTO CON LA PEPPA PIG TRAICIONARON A LOS TRABAJADORES. Y DICEN QUE VAN A DEFENDER A LOS FUEGUINOS, JAJAJA JUNTO CON EL IMPRESENTABLE DEL REPRESENTANTE DE LAS FAMILIAS MAFIOSAS DE TDF, ESE LOFFLER NOSE CUANTO.Borrar
Si no se hubiese tomado licencia estarían diciendo que le pagamos un sueldo para que haga campaña política. Eso tiene un nombre.ResponderBorrar
por vivir de supuestos así estamos como paísBorrar
Ninguna licencia. Tiene que renunciar si tanta "vocación" política tiene. Es muy fácil politiquear cobrando del estadoBorrar
ehhh no le peguen a Gaston...que después renuncia y denuncia persecución, como en el gobierno de Bertone. denuncio que le largaron los perros de los servicios.....ahhh para, ahora Bertone esta con el en el mismo frenteResponderBorrar
Siempre pasó lo mismo, no descubrieron la formula de la Manaos, SALAMESResponderBorrar
TODOS LOS SUDACAS VIVEN VIAJANDO A EUROPA, NO VEN NI APRENDEN NADA, REGRESEN A SU MUGRIENTA CIUDAD, PLAGADA DE FUNCIONARIOS CORRUPTOS LADRONES. DICTADURA YA!!!!!ResponderBorrar
Estas lacras inmundas solo piensan en robar, robar y robarResponderBorrar
Escuela peroncha, que pretendés?Borrar
Cobran sin laburar, para conseguir un cargo en el que nos sale guita a todos y siguen sin laburar.ResponderBorrar
Paga lo que debes sinverguenzzaResponderBorrar
Gastón Diáz, son la CASTAResponderBorrar
ESTE DIAZ ANDABA AMENZANDO MUJERES EN EL GOBIERNO DE BERTONE JAJAJ Y AHORA ES SOCIO DE GUSTAVO EL ZAPO ZANONE LADRON DE GALLINASResponderBorrar
La cara se la REPRESION de CHANCHI BERTONE. durante su reinado en san martin 450. Ahora tenemos a la cuatreraResponderBorrar
Que provincia fabulosa y que politicos de porqueria tenemos
DIAZ es un sorete mas escondido en rio grande esperando pase el tiempo y la gente se olvide la mierda que fue como funcionario