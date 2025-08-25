Fuerza Patria reunió a más de 1.500 mujeres en Ushuaia bajo el lema “La Fuerza de las Mujeres”

Más de 1.500 mujeres participaron en Ushuaia del encuentro militante de Fuerza Patria, encabezado por Cristina López rumbo a las elecciones de octubre

Con fuerte tono opositor al gobierno nacional y rumbo a las elecciones del 26 de octubre, Cristina López encabezó un multitudinario encuentro militante en Ushuaia junto a referentes de toda la provincia.

En un gimnasio AEP colmado por más de 1.500 mujeres de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, Fuerza Patria realizó este domingo el Encuentro Militante “La Fuerza de las Mujeres”, un acto de campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

La senadora nacional Cristina López, candidata a la reelección, fue la principal oradora del evento, acompañada por su suplente Carolina Yutrovic, la candidata a diputada nacional Paola Mancilla y sus suplentes Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderette.

También participaron dirigentes provinciales y municipales como las concejalas de Ushuaia Laura Ávila, Analía Escalante y Nicolás Pelloli; los legisladores Victoria Voto y Juan Carlos Pino; la diputada nacional Andrea Freites; los concejales de Tolhuin Rosana Taberna y Marcelo Muñoz; y la exgobernadora Fabiana Ríos. “Sólo nuestra fuerza puede frenar a Milei”

En su discurso, López agradeció la masiva convocatoria y lanzó un mensaje directo contra el gobierno nacional: “Sólo nuestra fuerza puede frenar a Milei. No hay motosierra que pueda contra la fuerza de los fueguinos y fueguinas”.

La senadora denunció que la administración nacional “abandonó la obra pública, ataca a la industria fueguina y entrega nuestra soberanía sobre Malvinas”, y afirmó que frente a ese escenario “la única respuesta es la organización del pueblo y el voto a Fuerza Patria”. “Lo que está en juego no es una banca, es el futuro de nuestros hijos, la dignidad de nuestros viejos y el trabajo de nuestras familias. A este gobierno que gobierna con odio le vamos a poner un freno con organización y con esperanza”, subrayó.