Fuerza Patria reunió a más de 1.500 mujeres en Ushuaia bajo el lema “La Fuerza de las Mujeres”

41 0 25 agosto 2025 2025-08-25T01:47:00-03:00 Editar esta nota

Más de 1.500 mujeres participaron en Ushuaia del encuentro militante de Fuerza Patria, encabezado por Cristina López rumbo a las elecciones de octubre

Con fuerte tono opositor al gobierno nacional y rumbo a las elecciones del 26 de octubre, Cristina López encabezó un multitudinario encuentro militante en Ushuaia junto a referentes de toda la provincia.
Con fuerte tono opositor al gobierno nacional y rumbo a las elecciones del 26 de octubre, Cristina López encabezó un multitudinario encuentro militante en Ushuaia junto a referentes de toda la provincia.

En un gimnasio AEP colmado por más de 1.500 mujeres de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, Fuerza Patria realizó este domingo el Encuentro Militante “La Fuerza de las Mujeres”, un acto de campaña de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

La senadora nacional Cristina López, candidata a la reelección, fue la principal oradora del evento, acompañada por su suplente Carolina Yutrovic, la candidata a diputada nacional Paola Mancilla y sus suplentes Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderette.

También participaron dirigentes provinciales y municipales como las concejalas de Ushuaia Laura Ávila, Analía Escalante y Nicolás Pelloli; los legisladores Victoria Voto y Juan Carlos Pino; la diputada nacional Andrea Freites; los concejales de Tolhuin Rosana Taberna y Marcelo Muñoz; y la exgobernadora Fabiana Ríos.
“Sólo nuestra fuerza puede frenar a Milei”

En su discurso, López agradeció la masiva convocatoria y lanzó un mensaje directo contra el gobierno nacional: “Sólo nuestra fuerza puede frenar a Milei. No hay motosierra que pueda contra la fuerza de los fueguinos y fueguinas”.

La senadora denunció que la administración nacional “abandonó la obra pública, ataca a la industria fueguina y entrega nuestra soberanía sobre Malvinas”, y afirmó que frente a ese escenario “la única respuesta es la organización del pueblo y el voto a Fuerza Patria”. “Lo que está en juego no es una banca, es el futuro de nuestros hijos, la dignidad de nuestros viejos y el trabajo de nuestras familias. A este gobierno que gobierna con odio le vamos a poner un freno con organización y con esperanza”, subrayó.

El encuentro incluyó un panel de referentes femeninas de distintos sectores sociales, sindicales, científicos y comunitarios. Expusieron Vanesa Parmigiani (CADIC), Kiara Muñoz (Tolhuin), Andrea Álvarez (docencia), María Eva López (Comedor La Luz del Valle) y Luciana Nieto (dirigente metalúrgica y funcionaria de OSEF), con moderación de Sabrina Marcucci.

Posteriormente, se trabajó en más de 20 comisiones, donde se debatieron propuestas y estrategias de campaña rumbo a los comicios. El acto cerró en un clima de militancia y organización, con un fuerte compromiso de las mujeres en defensa de la provincia frente a las políticas del gobierno nacional.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 41
  1. Anónimoagosto 25, 2025

    Qué idiotas. No son buen ejemplo de nada, hablan del resto y llegaron como llegaron. Usaron planes para explotar gente y siguen. Son ignorantes, pero garchando...
    Sí Mayra se enorgullece tanto de ser roba y villeras, para qué gasta tanto en ropa y cirugías?
    Ustedes saben cómo empieza el comunismo o solo van a tomar mate?.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 25, 2025

      una resentida , que paso? no te invitaron ? estuvo reee bueno jajjaja acostumbrate vamosssss a volver

      Borrar
    2. Anónimoagosto 25, 2025

      No se olviden del asesinato de matias Rodriguez y de paso entreguen el portafolio

      Borrar
    3. Anónimoagosto 25, 2025

      comentario obvio de incel liberboludo

      Borrar
    4. Anónimoagosto 25, 2025

      liberbobo virgo detected

      Borrar
    5. Anónimoagosto 25, 2025

      Vamo a volve !!! dejate de joder cabeza de termo te llevan como ganado

      Borrar
    6. Anónimoagosto 25, 2025

      jajajaja cabeza termo detectado

      Borrar
    7. Anónimoagosto 25, 2025

      Es más de lo mismo. Son inútiles y corruptas. Hacen política con la nuestra

      Borrar
    8. Anónimoagosto 25, 2025

      EL OLOR A CONCHA QUE DEBE HABER HABIDO CON TODAS ESTAS PAPUDAS KIRCHNERISTAS

      Borrar
    9. Anónimoagosto 25, 2025

      Donde vas a volver negra olor a bolita

      Borrar
    10. Anónimoagosto 25, 2025

      YUTROVICH LA BERTONISTA;?, PAOLA mansilla ña bolita; hermana paruente d elos chamchitos fajardo?, .vaga que c9bras como subsecretaria y jamas trabajaste...la mujer deo macho de melella hugo romero, el borracho

      Borrar
    11. Anónimoagosto 25, 2025

      Nondiserto el Laura Avila, sobre la necesidad de cambiar el Nombre de la CASA DE LA MUJER? o se olvidaron que fue ella quien propuso el Nombre de la Loca del Balcón, con Tobillerra? Cristina F de Kirchner.

      Borrar
    12. Anónimoagosto 25, 2025

      Uhhh, EL TREN FANTASMA COMPLETITO JUNTO CON LA JAULA DE LAS LOCAS. UN SALVAVIDAS NO DE PLOMO SINO DE TODO EL ARCO DE CORRUPCION DE TDF. Y DESPUÉS SE QUEJAN DE QUE GANA JAVIER SINLEY

      Borrar
  2. Anónimoagosto 25, 2025

    Quien habra pagado esta fiestita con olor a naftalina ?. Buscan volver en base al fracaso de otro gobierno y no por hacer las cosas como corresponde. No se dan cuenta que este tipo de lideres ( ponele que lo sean ) politicos viven una vida de privilegios mientras ustedes van a levantar una banderita por un par de pesos ?

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 25, 2025

    Habrá recordado a Matías en el discurso? Fue violencia psicológica la decisión que tomó?

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 25, 2025

      estaban todas las conchudas de la municipalidad, planeras, punteras, vagas

      Borrar
    2. Anónimoagosto 25, 2025

      Representa a las Mujeres empoderadas.
      Pero muchos sabemos que una persona con tratamiento siquiatrico, y medicado como estaba, no podia ser abandonado, abandonado como ser humano, sin asistencia de la forma que hicieron con él.

      Borrar
  4. Anónimoagosto 25, 2025

    Buenas solo vengo a recordarles que el feminismo es una rama política del kirchnerismo usada como condón para el coito para su beneficio y que el condón después del coito se tira.

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 25, 2025

    Que país ignorante que tenemos !!!

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 25, 2025

    Vergonzoso, que mujeres, formadoras y protectoras de la familia, se presten para semejante burrada... sigan convalidando un sistema de corrupción y mafia que lo único que hace es perpetrar lideres en el poder, nada mas, porque autoridad no tienen en lo absoluto... triste, triste, triste

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 25, 2025

    Siempre las misma mierda no hay otra chorras gatos mal paridas

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 25, 2025

    son todos kukas con otro nombre

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 25, 2025

    1500 MUJER3S DE LAS QUE TIENIEN SUJETAS A PLANES O CONTRATOS BASURA, SIN ESO NO JUNTAN NI A LOS FAMILIARES

    ResponderBorrar
  10. Anónimoagosto 25, 2025

    Alguien me sabria explicar como se es dirigente metalurgica, y funcionaria del osef a la vez???? Raroooo

    ResponderBorrar
  11. Anónimoagosto 25, 2025

    laaaa que era grande la cocina para meter esa cantidad de mujeres

    ResponderBorrar
  12. Anónimoagosto 25, 2025

    si todas las usurpadoras

    ResponderBorrar
  13. Anónimoagosto 25, 2025

    TODO ESO ES LO MAS AL PEDO QUE EXISTE. NO HAY UNA QUE SEPA QUE HACER POR LA PROVINCIA
    Y SIGA LA JODA QUE CUANDO MILEI SEA RE ELEGIDO LAS QUIERO VER

    ResponderBorrar
  14. Anónimoagosto 25, 2025

    Lo bueno q eligieron uno con el nombre de matias Rodriguez. De esa forma sigue vivo. Y laura ala par en el mismo fango.

    ResponderBorrar
  15. Anónimoagosto 25, 2025

    Jajajaja. Vayan a lavar los platos!!!

    ResponderBorrar
  16. Anónimoagosto 25, 2025

    IGUAL NO LES ALCANZARÁ

    ResponderBorrar
  17. Anónimoagosto 25, 2025

    Que podes esperar de un peronista más que creer que va a ganar una elección...lean, instruyanse un poco, mucho celular y no saben que por quienes sacan la bandera les robaron? Por culpa de mononeuronales como ustedes el país se fue a la mierda

    ResponderBorrar
  18. Anónimoagosto 25, 2025

    1500 personas??? las mujeres iban se llevaban las tortas fritas y se iban...si les pedian que se queden para escuchar a los candidatos? mas de 500 personas no hubo y ademas, la plata que gastaron pq no reparan los baños del poli? dale flaco cortenla con la joda politica.....

    ResponderBorrar
  19. Anónimoagosto 25, 2025

    Todo dicho. Participa Fabiana Rios, lo peor (o la peor) cosa que tuvo nuestra querida Tierra del Fuego...

    ResponderBorrar
  20. Anónimoagosto 25, 2025

    Sigan organizando jodas partidarias con la nuestra, chorros inmundos, anotame otro voto para Milei

    ResponderBorrar
  21. Anónimoagosto 25, 2025

    FABIANA RÍOS LA ABOGADA DE FALOPITA VUOTO JAJAJA Y LA TUCUMANA ASESINA ÁVILA SE HACE LA QUE NO PASÓ NADA

    ResponderBorrar
  22. Anónimoagosto 25, 2025

    vamosssss a volver vamos a volver vamos a volver

    ResponderBorrar
  23. Anónimoagosto 25, 2025

    vamos a volver para que ustedes libertontos puedan vivir como corresponden

    ResponderBorrar
  24. Anónimoagosto 25, 2025

    A está toba hay que darle una patada en el ojete en octubre. Ya nos deshicimos de la gorda petera de Duré, falta acabar con está wichí y la provincia estará mejor

    ResponderBorrar
  25. Anónimoagosto 25, 2025

    VOLVE A IPRA CRISTINA LOPEZ, Sos de Cuarta!!!! tre ESPERA ALEXIS CENA Para q le haga s el AMOR como en las mejores epocas!!!! de vendedora de CARTONES DE BINGO a SENADORA jajajja mama mia!!!!

    ResponderBorrar
  26. Anónimoagosto 25, 2025

    1500 MUJERES, y no hay una, con los valores suficientes, para cuestionar, a Kristina Kirchner, y su parecido con Karina Milei, tan parecidas ambas,, por ser IGNORANTES-SOBERBIAS- AMANTES DEL EFECTIVO AJENO-IMPRESENTABLES, YNO EJEMPLO PARA NADA.

    ResponderBorrar
  27. Anónimoagosto 25, 2025

    La libertad avanza es un cuento chino, ya fue , es un rejunte de kirchneristas, macristas, peronistas, menemistas ,radicales además de que se la pasan choreando como los otros y se mantienen en el poder con la plata del fondo monetario

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2335,Interes General,3153,Internacionales,146,Locales,3521,Noticias Nacionales,1393,Policiale,4,Policiales,11336,Sociedad,4924,Tecno,76,Tendencias,122,Titulares,14320,Ultimas Noticias,12709,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Fuerza Patria reunió a más de 1.500 mujeres en Ushuaia bajo el lema “La Fuerza de las Mujeres”
Fuerza Patria reunió a más de 1.500 mujeres en Ushuaia bajo el lema “La Fuerza de las Mujeres”
Más de 1.500 mujeres participaron en Ushuaia del encuentro militante de Fuerza Patria, encabezado por Cristina López rumbo a las elecciones de octubre
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0naElSbOZs7sE7U708Ts2Mm5kACtL9ETs-i0bThha_95O7vGZgNSzixu_rIoaN6yjPlG-Mxa40u9MvtsdDidyJvGplVFvNWwAIG5WHOH3bY7q5ij4ttC_cVh6UW-7Al_b0OJFucgU0KQqjnl7sdmGc4GYcGleHCmDNEHmxz58Uqes68OSCrxJ/w640-h384/encuentro%20de%20mujeres%20fuerza%20patria%20en%20aep%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0naElSbOZs7sE7U708Ts2Mm5kACtL9ETs-i0bThha_95O7vGZgNSzixu_rIoaN6yjPlG-Mxa40u9MvtsdDidyJvGplVFvNWwAIG5WHOH3bY7q5ij4ttC_cVh6UW-7Al_b0OJFucgU0KQqjnl7sdmGc4GYcGleHCmDNEHmxz58Uqes68OSCrxJ/s72-w640-c-h384/encuentro%20de%20mujeres%20fuerza%20patria%20en%20aep%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/fuerza-patria-reunio-mas-de-1500.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/fuerza-patria-reunio-mas-de-1500.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos