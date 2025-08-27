Falsos “vendemedias”, inhibidores y estafas digitales: nuevas modalidades delictivas en Ushuaia

El procurador y experto en seguridad Daniel Olivera, con diplomaturas en seguridad internacional, políticas criminales y crimen organizado, advirtió sobre la llegada a Tierra del Fuego de modalidades delictivas comunes en las grandes ciudades del país, como los falsos vendedores ambulantes, el uso de inhibidores de señal y las estafas digitales.

En declaraciones, Olivera sostuvo que personas provenientes de otras provincias arriban a la isla con fines delictivos, cometen hechos y luego regresan a sus lugares de origen. Uno de los ejemplos señalados fueron los falsos “vendemedias”, que simulan ofrecer medias en la vía pública pero en realidad buscan forzar a la gente a abrir la billetera para marcar a quienes tienen dinero y seguirlos luego. En los últimos días, varios de estos sujetos fueron interceptados por la Policía Provincial en Ushuaia.





El especialista también alertó sobre el uso de inhibidores de señal, dispositivos que bloquean alarmas de autos y permiten a los delincuentes abrirlos sin dificultad para robar pertenencias o incluso llevarse el vehículo.





En materia de cibercrimen, Olivera señaló que se detectaron estafas a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, con métodos de suplantación de identidad y promesas falsas para obtener datos o dinero.





Si bien reconoció que “Tierra del Fuego cuenta con muy buena policía”, insistió en que es clave la prevención ciudadana:

No dejar pertenencias de valor a la vista dentro de los autos.

Evitar mostrar dinero en la vía pública.

Ser cautelosos con el uso de celulares de alta gama en la calle.

Llamar al 101 o 911 ante movimientos sospechosos.

Finalmente, Olivera remarcó la importancia de trabajar en la prevención social y educativa: “Debemos llegar a los jóvenes y explicarles las consecuencias legales y físicas de delinquir y del consumo. Si no lo hacemos, las próximas generaciones serán aún más vulnerables”, advirtió.