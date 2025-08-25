Denuncias de Elvia Agüero exponen una trama de presunta corrupción en OSEF

La referente de ATE, Elvia Agüero, advirtió sobre sobreprecios de hasta 1560% en la compra de medicamentos oncológicos por parte de la Obra Social del Estado Fueguino. A pesar de contar con documentación, denuncia que ni la Justicia ni la Legislatura avanzan en el tema.

La crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) vuelve a estar en el centro de la polémica. En una entrevista radial, la representante de ATE, Elvia Agüero, ratificó sus denuncias sobre compras irregulares de medicamentos oncológicos con sobreprecios millonarios, que según ella alcanzan hasta un 1560% más de lo que correspondería pagar.









Agüero ejemplificó con un caso concreto: un tratamiento que debería costar $200.000 a través de convenios con laboratorios, OSEF lo termina abonando a prestadores externos por 32 millones de pesos. “No sé si los funcionarios son medios tontitos o hay algo más en el medio”, disparó, sugiriendo la posibilidad de corrupción y cuestionando la falta de controles internos y externos.





La sindicalista señaló que esta situación explica en gran medida la falta de fondos para cubrir derivaciones de pacientes hacia centros especializados. “Ese medicamento que pagamos 18 millones y que vos sabés que a nosotros nos sale 100.000 pesos, es la plata que le falta a tu mamá para poder viajar y hacerse el tratamiento”, afirmó con crudeza.









Pese a contar con documentación respaldatoria, Agüero lamentó que sus denuncias no avanzan en la Justicia y que los legisladores, a quienes les acercó pruebas, minimizaron el hecho como “una comprita mal”. “Nadie reaccionó, nadie quiere meterse a fondo en este circuito de la compra de medicamentos, que es clave para entender por qué OSEF está quebrada”, advirtió.





La referente gremial concluyó que la impunidad política y judicial refuerza la crisis en la obra social, que debería estar garantizando atención a más de 60.000 afiliados. “El organismo no está para hacer negocios, sino para dar un servicio. Pero con este esquema, lo único que logran es condenar a los pacientes”, cerró.







