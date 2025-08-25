Denuncias de Elvia Agüero exponen una trama de presunta corrupción en OSEF

Elvia Agüero denunció sobreprecios de hasta 1560% en medicamentos en OSEF y apuntó a la falta de control político y judicial en la provincia.

La crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) vuelve a estar en el centro de la polémica. En una entrevista radial, la representante de ATE, Elvia Agüero, ratificó sus denuncias sobre compras irregulares de medicamentos oncológicos con sobreprecios millonarios, que según ella alcanzan hasta un 1560% más de lo que correspondería pagar.

Cotizacion aportada donde se ve que se paga más de lo que se podría pagar en osef tierra del fuego

Agüero ejemplificó con un caso concreto: un tratamiento que debería costar $200.000 a través de convenios con laboratorios, OSEF lo termina abonando a prestadores externos por 32 millones de pesos. “No sé si los funcionarios son medios tontitos o hay algo más en el medio”, disparó, sugiriendo la posibilidad de corrupción y cuestionando la falta de controles internos y externos.

La sindicalista señaló que esta situación explica en gran medida la falta de fondos para cubrir derivaciones de pacientes hacia centros especializados. “Ese medicamento que pagamos 18 millones y que vos sabés que a nosotros nos sale 100.000 pesos, es la plata que le falta a tu mamá para poder viajar y hacerse el tratamiento”, afirmó con crudeza.

comparativa donde se ve los sobreprecios que se pagan en osef obra social del estado fueguino

Pese a contar con documentación respaldatoria, Agüero lamentó que sus denuncias no avanzan en la Justicia y que los legisladores, a quienes les acercó pruebas, minimizaron el hecho como “una comprita mal”. “Nadie reaccionó, nadie quiere meterse a fondo en este circuito de la compra de medicamentos, que es clave para entender por qué OSEF está quebrada”, advirtió.

La referente gremial concluyó que la impunidad política y judicial refuerza la crisis en la obra social, que debería estar garantizando atención a más de 60.000 afiliados. “El organismo no está para hacer negocios, sino para dar un servicio. Pero con este esquema, lo único que logran es condenar a los pacientes”, cerró.


monto pagado cuando se podría haber pagado un tercio de lo que vale denuncia de corrupción Elvia aguero

COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimoagosto 25, 2025

    Tierra del Fuego está al horno, es La Matanza del sur gracias a todos los políticos que pasaron y que están.

    Respuestas
    1. Anónimoagosto 25, 2025

      Y que querés si los Bobos los votan

  2. Anónimoagosto 25, 2025

    Nadie le da bola a esta mujer

    Respuestas
    1. Anónimoagosto 25, 2025

      y aún haciendo la denuncia en el juzgado le van a cajonear la denuncia, jueces y fiscales están al servicio del gobierno.

  3. Anónimoagosto 25, 2025

    Esta vieja es la que juntona. Cordoba rosqueron para frenar el inicio del juicio de carlitos por las casas a cambio de no hacer paro y dar los fondos de puertos. Junto a victoria y la cuatrera monica.
    Por que nonse dejan de joder!!!
    Y los giles de ate en puertos cuantos pijazos en el orto se van a bancar antes de dasafiliarse de ate
    Tienen a castillito que se cree dueño del convenio y fue el y la copar que no homologo el art 65 por el que estan haciendo juicio a puertos varios.

  4. Anónimoagosto 25, 2025

    Y si gobiernan los Delincuentes en tierra del fuego que se puede esperar

  5. Anónimoagosto 25, 2025

    Todos amigos del impresentable melella.

  6. Anónimoagosto 25, 2025

    QUE PUEDE SABER ESTA VIEJA DE NUMEROS SI DE PEDO ESCRIBE, PONGAN A ALGUIEN SERIO A HABLAR, ES DE ATE NI ESCRIBIR SABE

