Con cambios de último momento: Fadul quedó afuera y entra el Rey de los Asesores, Damian Löffler al frente “Defendamos Tierra del Fuego”

17 0 07 agosto 2025 2025-08-07T10:32:00-03:00 Editar esta nota

Fadul afuera, Löffler adentro: se inscribió el frente “Defendamos Tierra del Fuego” con Bertone, Pérez, Harrington y Massa como referentes.

El espacio que impulsa a Provincia Grande se inscribió en la Justicia Electoral sin Fabiana Ríos ni Chispita Fadul, pero con Rosana Bertone, Sergio Massa, Martín Pérez y el sector político de Löffler.

En una jugada de último minuto, el frente electoral “Defendamos Tierra del Fuego” quedó formalmente inscripto ante la Justicia Federal Electoral, con una conformación que se formó por las ausencias y presencias de peso. Liliana Fadul quedó fuera del armado, y en su lugar se sumó el sector del Movimiento Popular Fueguino liderado por Damián Löffler. En principio, parece peor el remedio que la enfermedad, ya que recientemente se viralizo la cantidad de asesores que tiene el legislador. 

El frente aglutina a intendentes como Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), además de la exgobernadora Rosana Bertone, hoy funcionaria municipal riograndense que sin saber cual es su rol, ahí esta. También se incorporan el Frente Renovador de Sergio Massa, el Movimiento Popular Fueguino de Löffler, y partidos vinculados a sindicatos como el de Camioneros (CET) y organizaciones sociales.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 17
  1. Anónimoagosto 07, 2025

    estos se dicen defendamos a tierra del fuego????????????.........pobre provincia..............todos nuevos los politicos, o sea lo mismos de siempre, que hicieron desastre tras desastres pero que se llenaron bien los bolsillos..............bertone, loly lofler, este ultimo hace 30 años legislador..................y del otro lado melella...........provincia provincia...........si existiera la justicia ya sabemos donde estarían todos los politicos.....

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 07, 2025

    LA CHANCHA BERTONE DECÍA QUE LOS huérfanos TENÍAN LA VALIJA MUY GRANDE PARA LAS COIMAS …..COMO SE LA VAN A REPARTIR AHORA ?

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 07, 2025

    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh yo pensé que iba a ver gente nueva, sangre nueva , honesta, como estabillo, gallo, manfredoti.........fabiana rios, aramburu..........del val.............colazo.........martin............

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 07, 2025

    che y que no estan conforme con todo lo que manotearon que quieren mas, tal vez buscan impunidad que brinda la justicia a todos los politicos...........

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 07, 2025

    dios mio, cagamos. le dan la victoria en bandeja a melella

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 07, 2025

    Toda la mierd.... Junta. Déjate joder

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 07, 2025

    Toda la mierd.... Junta. Déjate joder

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 07, 2025

    Voto en blanco la mejor opción de todas estoy harto de los politicos

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 07, 2025

    Dios los cria y los partidos politicos juntan a los delincuentes y chantas!!!

    ResponderBorrar
  10. Anónimoagosto 07, 2025

    Habrá tres opciones. El frente de Martín Pérez con altas chances de gobernar la provincia. El frente de LLA y el frente Vuotokirchnerista. Nada mal. Hay para hacer dulce.

    ResponderBorrar
  11. Anónimoagosto 07, 2025

    Bertone se afanó varios millones no entiendo cómo no está presa. Y Loffler está hace 30 años atornillado en un cargo público. Tan difícil puede ser QUE SE PONGAN A LABURAR MANGA DE PARASITOS?

    ResponderBorrar
  12. Anónimoagosto 07, 2025

    Que banda de tahures !! A Löfler deberían expulsarlo del MoPoF

    ResponderBorrar
  13. Anónimoagosto 07, 2025

    Si estos son los "Defensores de TDF" madre santa...

    ResponderBorrar
  14. Anónimoagosto 07, 2025

    Sergio Tomas hizo cambio de domicilio??? Mas y mas de lo mismo

    ResponderBorrar
  15. Anónimoagosto 07, 2025

    Pobre tierra del fuego plaga los chorros PJ y K

    ResponderBorrar
  16. Anónimoagosto 07, 2025

    Nunca se planteó en Somos Fueguinos juntarse con esa lacra. Esto es una interna entre kukas, dejen de mentir.

    ResponderBorrar
  17. Anónimoagosto 07, 2025

    Metan a cualquiera, hasta el perrito de la esquina, pero no cometan el error de meter ningún libertario porque , además de arruinar la imagen al limite, perderían.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2324,Interes General,3135,Internacionales,144,Locales,3456,Noticias Nacionales,1388,Policiale,3,Policiales,11314,Sociedad,4901,Tecno,73,Tendencias,119,Titulares,14245,Ultimas Noticias,12634,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Con cambios de último momento: Fadul quedó afuera y entra el Rey de los Asesores, Damian Löffler al frente “Defendamos Tierra del Fuego”
Con cambios de último momento: Fadul quedó afuera y entra el Rey de los Asesores, Damian Löffler al frente “Defendamos Tierra del Fuego”
Fadul afuera, Löffler adentro: se inscribió el frente “Defendamos Tierra del Fuego” con Bertone, Pérez, Harrington y Massa como referentes.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-XRIR43fwmuGaCV4z4i_WNZdv72za9nQoIqL9UgR-5e2PDCpwHGGpBq6YkeGxvaoTsvaQwSrO_BvjgbFOehdhm4aqBOo1PSKJwZJTbzsRR_oCixkJnH-M6kKJgjgFNyn9IxgYBP_2fuK4Wy9HwHOzJS55fzPd1n8tHHg7lRAyU41qKD1OmKFq/w640-h384/sin%20chispita%20por%20la%20camiseteada%20pero%20con%20massa%20y%20loffler.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-XRIR43fwmuGaCV4z4i_WNZdv72za9nQoIqL9UgR-5e2PDCpwHGGpBq6YkeGxvaoTsvaQwSrO_BvjgbFOehdhm4aqBOo1PSKJwZJTbzsRR_oCixkJnH-M6kKJgjgFNyn9IxgYBP_2fuK4Wy9HwHOzJS55fzPd1n8tHHg7lRAyU41qKD1OmKFq/s72-w640-c-h384/sin%20chispita%20por%20la%20camiseteada%20pero%20con%20massa%20y%20loffler.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/con-cambios-de-ultimo-momento-fadul.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/con-cambios-de-ultimo-momento-fadul.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos