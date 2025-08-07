ltr

Cronicas Fueguinas: Con cambios de último momento: Fadul quedó afuera y entra el Rey de los Asesores, Damian Löffler al frente “Defendamos Tierra del Fuego”

Fadul afuera, Löffler adentro: se inscribió el frente “Defendamos Tierra del Fuego” con Bertone, Pérez, Harrington y Massa como referentes.

