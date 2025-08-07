Con cambios de último momento: Fadul quedó afuera y entra el Rey de los Asesores, Damian Löffler al frente “Defendamos Tierra del Fuego”

Fadul afuera, Löffler adentro: se inscribió el frente “Defendamos Tierra del Fuego” con Bertone, Pérez, Harrington y Massa como referentes.
El espacio que impulsa a Provincia Grande se inscribió en la Justicia Electoral sin Fabiana Ríos ni Chispita Fadul, pero con Rosana Bertone, Sergio Massa, Martín Pérez y el sector político de Löffler.
En una jugada de último minuto, el frente electoral “Defendamos Tierra del Fuego” quedó formalmente inscripto ante la Justicia Federal Electoral, con una conformación que se formó por las ausencias y presencias de peso. Liliana Fadul quedó fuera del armado, y en su lugar se sumó el sector del Movimiento Popular Fueguino liderado por Damián Löffler. En principio, parece peor el remedio que la enfermedad, ya que recientemente se viralizo la cantidad de asesores que tiene el legislador.
El frente aglutina a intendentes como Martín Pérez (Río Grande) y Daniel Harrington (Tolhuin), además de la exgobernadora Rosana Bertone, hoy funcionaria municipal riograndense que sin saber cual es su rol, ahí esta. También se incorporan el Frente Renovador de Sergio Massa, el Movimiento Popular Fueguino de Löffler, y partidos vinculados a sindicatos como el de Camioneros (CET) y organizaciones sociales.
