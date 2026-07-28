Reclamos vecinales por escalera cumplen tres años y la Municipalidad sigue mirando para otro lado. La realidad mata el relato.

Vecinos denuncian que la escalera entre Las Aljabas y Las Margaritas, acceso a la Escuela María Elena Walsh, lleva tres años sin ser reparada.
Vecinos de Ushuaia volvieron a denunciar el grave deterioro de la escalera que une las calles Las Aljabas y Las Margaritas, principal acceso peatonal a la Escuela María Elena Walsh. Aseguran que llevan más de tres años reclamando al Municipio sin obtener respuestas y advierten que el lugar representa un serio riesgo para niños, familias y adultos mayores.
- Reclamo N.º 33624 – 11 de septiembre. (2025)
- Reclamo – 17 de septiembre. (2025)
- Reclamo N.º 33922 – 2 de octubre. (2025)
- Reclamo N.º 34157 – 22 de octubre. (2025)
- Reclamo N.º 34157 – 31 de octubre. (2025)
- Reclamo N.º 34505 – 8 de noviembre. (2025)
- Reclamo N.º 34676 – 19 de noviembre. (2025)
- Reclamo N.º 35416 – 8 de enero de 2026
- Reclamo N.º 37894 – 11 de junio de 2026.
- Reclamo N.º 38210 – 2 de julio de 2026.
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Para mandar a sacar multa a los vecinos por no tener su vereda limpia son rapidísimo, pero le reclamas por el estado de las calles y las escaleras públicas rotas y se hacen los re boludos.ResponderBorrar
Manga de incompetentesResponderBorrar
El mamadera de Pelolli hace lo que le dice su jefecito Walter.ResponderBorrar
Pelolli entro por robar votos en sus urnas, a no olvidarse. Iriarte es el apoderado del pj fueguino, otro incompetente y walter esta entretenido garchandose a las mujeres de sus amigosResponderBorrar
Pelolli no puede manejar su adiccion a la comida, walter a la falopa y sebastian iriarte quiere cogerse a cualquiera, mira que despues de eso van a manejar un municipio jajajajaResponderBorrar
PERONISMO NUNCA MAS, ESTOS TRES NUNCA MASResponderBorrar
Hola, Sebastian iriarte ?oficina anticorrupción....jajajajaResponderBorrar