Reclamos vecinales por escalera cumplen tres años y la Municipalidad sigue mirando para otro lado. La realidad mata el relato.

Vecinos de Ushuaia volvieron a denunciar el grave deterioro de la escalera que une las calles Las Aljabas y Las Margaritas, principal acceso peatonal a la Escuela María Elena Walsh. Aseguran que llevan más de tres años reclamando al Municipio sin obtener respuestas y advierten que el lugar representa un serio riesgo para niños, familias y adultos mayores.

Una escalera destruida y años de promesas incumplidas. La paciencia de los vecinos parece haberse agotado. Quienes viven en el sector de Las Aljabas y Las Margaritas, donde se encuentra uno de los accesos a la Escuela María Elena Walsh, denunciaron nuevamente el estado de abandono de la escalera que utilizan diariamente decenas de alumnos, docentes y familias.





Según manifestaron, el deterioro es tal que consideran al lugar "una trampa peligrosísima", especialmente durante el invierno, cuando la nieve, el hielo y las bajas temperaturas incrementan el riesgo de caídas. Lo más llamativo es que el problema no es nuevo. Lo extraño, es que en el concejo deliberante se tratan otros temas y nada de esto se tiene en cuenta.