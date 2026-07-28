Reclamos vecinales por escalera cumplen tres años y la Municipalidad sigue mirando para otro lado. La realidad mata el relato.

7 0 28 julio 2026 2026-07-28T08:44:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos denuncian que la escalera entre Las Aljabas y Las Margaritas, acceso a la Escuela María Elena Walsh, lleva tres años sin ser reparada.

Sebastian iriarte walter vuoto y nicolas pelolli ignoran reclamo de vecinos

Vecinos de Ushuaia volvieron a denunciar el grave deterioro de la escalera que une las calles Las Aljabas y Las Margaritas, principal acceso peatonal a la Escuela María Elena Walsh. Aseguran que llevan más de tres años reclamando al Municipio sin obtener respuestas y advierten que el lugar representa un serio riesgo para niños, familias y adultos mayores.

Una escalera destruida y años de promesas incumplidas. La paciencia de los vecinos parece haberse agotado. Quienes viven en el sector de Las Aljabas y Las Margaritas, donde se encuentra uno de los accesos a la Escuela María Elena Walsh, denunciaron nuevamente el estado de abandono de la escalera que utilizan diariamente decenas de alumnos, docentes y familias.

Según manifestaron, el deterioro es tal que consideran al lugar "una trampa peligrosísima", especialmente durante el invierno, cuando la nieve, el hielo y las bajas temperaturas incrementan el riesgo de caídas. Lo más llamativo es que el problema no es nuevo. Lo extraño, es que en el concejo deliberante se tratan otros temas y nada de esto se tiene en cuenta. 

Vecinos de Ushuaia volvieron a denunciar el grave deterioro de la escalera que une las calles Las Aljabas y Las Margaritas, principal acceso peatonal a la Escuela María Elena Walsh. Aseguran que llevan más de tres años reclamando al Municipio sin obtener respuestas y advierten que el lugar representa un serio riesgo para niños, familias y adultos mayores.

Tres años de reclamos sin respuestas

Los vecinos aseguran que desde hace más de tres años vienen realizando presentaciones ante Atención al Vecino y Servicios Públicos de la Municipalidad de Ushuaia, sin que hasta el momento se concrete una solución definitiva. Que dirán ahora los funcionarios Municipales, saldrán a desmentir las denuncias? Que dirá Sebastián Iriarte en sus redes, que los reclamos no existen? (VER)

La última presentación formal fue realizada el 8 de junio bajo la Nota N.º 11226, acompañada por fotografías en color que muestran el estado de la escalera y el peligro que representa para quienes la utilizan diariamente. (Reclamo que nuevamente fue ignorado)

A ello se suma una larga lista de reclamos registrados:
  1. Reclamo N.º 33624 – 11 de septiembre. (2025)
  2. Reclamo – 17 de septiembre. (2025)
  3. Reclamo N.º 33922 – 2 de octubre. (2025)
  4. Reclamo N.º 34157 – 22 de octubre. (2025)
  5. Reclamo N.º 34157 – 31 de octubre. (2025)
  6. Reclamo N.º 34505 – 8 de noviembre. (2025)
  7. Reclamo N.º 34676 – 19 de noviembre. (2025)
  8. Reclamo N.º 35416 – 8 de enero de 2026
  9. Reclamo N.º 37894 – 11 de junio de 2026.
  10. Reclamo N.º 38210 – 2 de julio de 2026.
(No ponemos todos los registros porque se tendría que poner un excel)
La reiteración de los expedientes evidencia que el problema fue comunicado en numerosas oportunidades sin que se ejecutaran trabajos que resolvieran definitivamente la situación.

Perro herido por estado de escalera que usa un colegio por abandono municipal

Un riesgo para cientos de chicos

La preocupación aumenta porque la escalera constituye uno de los accesos habituales a la Escuela María Elena Walsh. Cada jornada escolar decenas de niños, padres y docentes transitan por el lugar, enfrentándose a escalones deteriorados que, durante la temporada invernal, pueden transformarse en un verdadero peligro.

Mientras se hacían las fotos un perro se lastimo con un clavo de la misma escalera. 

Los vecinos advierten que no esperan una tragedia para que el Municipio actúe.
Las calles y escaleras también hablan de la gestión. Mientras desde la Municipalidad se difunden campañas sobre el mantenimiento urbano y el Operativo Invierno, los reclamos vecinales continúan acumulándose en distintos barrios de Ushuaia.

En este caso no se trata de una denuncia reciente ni de un inconveniente inesperado. Hay expedientes, números de reclamo y presentaciones formales que muestran que el Ejecutivo municipal conoce el problema desde hace años.

La pregunta que plantean los propios vecinos es tan simple como contundente: ¿qué más tiene que pasar para que se repare una escalera utilizada diariamente por niños y familias?

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 56-3887 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimojulio 28, 2026

    Para mandar a sacar multa a los vecinos por no tener su vereda limpia son rapidísimo, pero le reclamas por el estado de las calles y las escaleras públicas rotas y se hacen los re boludos.

    ResponderBorrar
  2. Anónimojulio 28, 2026

    Manga de incompetentes

    ResponderBorrar
  3. Anónimojulio 28, 2026

    El mamadera de Pelolli hace lo que le dice su jefecito Walter.

    ResponderBorrar
  4. Anónimojulio 28, 2026

    Pelolli entro por robar votos en sus urnas, a no olvidarse. Iriarte es el apoderado del pj fueguino, otro incompetente y walter esta entretenido garchandose a las mujeres de sus amigos

    ResponderBorrar
  5. Anónimojulio 28, 2026

    Pelolli no puede manejar su adiccion a la comida, walter a la falopa y sebastian iriarte quiere cogerse a cualquiera, mira que despues de eso van a manejar un municipio jajajaja

    ResponderBorrar
  6. Anónimojulio 28, 2026

    PERONISMO NUNCA MAS, ESTOS TRES NUNCA MAS

    ResponderBorrar
  7. Anónimojulio 28, 2026

    Hola, Sebastian iriarte ?oficina anticorrupción....jajajaja

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,280,Espectaculos,96,Interes,2549,Interes General,3407,Internacionales,180,Locales,4736,Noticias Nacionales,1473,Policiale,10,Policiales,11686,Sociedad,5293,Tecno,86,Tendencias,185,Titulares,15688,Ultimas Noticias,14076,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Reclamos vecinales por escalera cumplen tres años y la Municipalidad sigue mirando para otro lado. La realidad mata el relato.
Reclamos vecinales por escalera cumplen tres años y la Municipalidad sigue mirando para otro lado. La realidad mata el relato.
Vecinos denuncian que la escalera entre Las Aljabas y Las Margaritas, acceso a la Escuela María Elena Walsh, lleva tres años sin ser reparada.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga9jac94AU9tqP6NdEY-9bmUWF0IqU2r_vFrYRKtYHwzPQCkm3HdJjUiwQ1zs7avXi-tRw8wYA_DdZXiudCf1mZ8MXcM3IWQbKsBmBrVX00cp77Hb1Hv6xPCjsrXLhItH8EhBPHJpWyikupMHOfi4R7WmCvIc2YrJ1R12TQ2ewEHCZyTjTpi08/w640-h366/reclamo%20por%20mas%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20estado%20de%20escalera%20a%20municipalidad%20ushuaia%20pelolli%20iriarte%20y%20vuoto.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga9jac94AU9tqP6NdEY-9bmUWF0IqU2r_vFrYRKtYHwzPQCkm3HdJjUiwQ1zs7avXi-tRw8wYA_DdZXiudCf1mZ8MXcM3IWQbKsBmBrVX00cp77Hb1Hv6xPCjsrXLhItH8EhBPHJpWyikupMHOfi4R7WmCvIc2YrJ1R12TQ2ewEHCZyTjTpi08/s72-w640-c-h366/reclamo%20por%20mas%20de%203%20a%C3%B1os%20de%20estado%20de%20escalera%20a%20municipalidad%20ushuaia%20pelolli%20iriarte%20y%20vuoto.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/reclamos-vecinales-por-escalera-cumplen.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/reclamos-vecinales-por-escalera-cumplen.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos