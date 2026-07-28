Mientras Ushuaia sigue al límite, el Gobierno vuelve a gastar miles de dólares en generadores de emergencia

El Gobierno fueguino adjudicó más de 153 mil dólares para alquilar generadores eléctricos en Ushuaia. La emergencia energética continúa vigente.
La Provincia adjudicó una contratación por 153.014 dólares para alquilar horas de uso de equipos generadores destinados a Ushuaia. La medida vuelve a poner en evidencia que, pese a la creación de Terra Ignis y las millonarias inversiones anunciadas en materia energética, la capital fueguina continúa dependiendo de soluciones transitorias para evitar nuevos colapsos del sistema eléctrico.
Más de 153 mil dólares para sostener un sistema que continúa en emergencia
El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó una nueva contratación por 153.014,40 dólares estadounidenses destinada al alquiler de horas de uso de equipos generadores para reforzar el sistema eléctrico de Ushuaia.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Provincial Nº 1278, publicado en el Boletín Oficial, que adjudica la Compra Directa Nº 02/2026 a la empresa Sullair Argentina S.A., única oferente del procedimiento administrativo impulsado por el Ministerio de Energía.
Aunque el contrato está expresado en dólares, el pago se realizará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al día anterior de cada desembolso.
La emergencia energética continúa dos años después
Lo más llamativo del decreto es su fundamentación. La contratación se justifica en la emergencia del sistema eléctrico declarada en 2024 para Ushuaia, Tolhuin, Almanza y San Sebastián, emergencia que posteriormente fue prorrogada durante 2025.
Es decir, la Provincia continúa recurriendo a equipos alquilados para sostener el suministro eléctrico porque el sistema sigue presentando limitaciones estructurales.
El Centro de Distribución Nº 2, ubicado en el sector de Vialidad, seguirá incorporando generación adicional para intentar responder ante eventuales déficits de potencia.
Una solución de emergencia que se volvió permanente
Lo que nació como una medida excepcional parece haberse transformado en una política habitual.
Cada invierno aparecen nuevas contrataciones, alquileres de equipos, compras de emergencia y decretos destinados a sostener un sistema que continúa mostrando signos de fragilidad.
La pregunta inevitable es cuánto dinero terminó destinando la Provincia durante estos últimos años a medidas transitorias que, lejos de resolver el problema de fondo, simplemente permiten atravesar cada temporada invernal.
Terra Ignis, las promesas y una realidad muy distinta
La situación también reabre el debate sobre la empresa provincial Terra Ignis, creada con el objetivo de fortalecer la soberanía energética fueguina y garantizar previsibilidad en el abastecimiento.
Sin embargo, mientras se suceden los anuncios oficiales, la realidad muestra que Ushuaia continúa dependiendo de generadores alquilados para garantizar el suministro.
En los últimos meses también se conocieron otras erogaciones millonarias vinculadas al sistema energético, como los 628 millones de pesos destinados a una bajada eléctrica para un emprendimiento privado en la zona de La Mosca Loca, además de distintas contrataciones de equipos y servicios cuya planificación ha sido cuestionada por distintos sectores políticos y sociales.
Más preguntas que respuestas
La nueva contratación supera los 153 mil dólares, recursos públicos que vuelven a destinarse a una solución transitoria.
Mientras tanto, los fueguinos continúan preguntándose cuándo dejará de administrarse la energía mediante emergencias permanentes y comenzará a ejecutarse un verdadero plan de infraestructura que permita garantizar un servicio estable, evitando que cada invierno implique nuevos gastos extraordinarios y contrataciones directas.
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murcia deja de hacerte el gil y cuidarles el puesto de trabajo a los 18 usurpaddores que te intervinieron el puerto. deja de romper las bolas por que esos pibes jugaron su cruzada intervencionista y quedaron del otro lado no quieras ahora mantenerles el lugar para que regresen por que eso no va a pasarResponderBorrar
ellos eligieron cagarse en los 140 copañeros que tenian de este lado
QILOMBO EN PAMI USHUAIA. Investigan denuncias por coimas para agikizar pagos y facturaciones truchas por practicas medicas no realizadasResponderBorrar
Una verguenza! el único lugar de la provincia que vienen turistas no pueden dejarla sin luz, con las calles y veredas que son una mugre, perros sueltos. Desastre todos! y el gobernador sigue dando prioridad de inversión en la cuidad infertil y más depresiva del pais, río grande!.ResponderBorrar
Sos o te haces ? El arreglo y demás cosas se encarga la municipalidad, no el gobierno. La energía si es de gobiernoBorrar
Natalia Marangoni te terminaste de bajar al pendejito de ojos claros del polivalente que me dijiste?ResponderBorrar