Mientras Ushuaia sigue al límite, el Gobierno vuelve a gastar miles de dólares en generadores de emergencia

La Provincia adjudicó una contratación por 153.014 dólares para alquilar horas de uso de equipos generadores destinados a Ushuaia. La medida vuelve a poner en evidencia que, pese a la creación de Terra Ignis y las millonarias inversiones anunciadas en materia energética, la capital fueguina continúa dependiendo de soluciones transitorias para evitar nuevos colapsos del sistema eléctrico.

Más de 153 mil dólares para sostener un sistema que continúa en emergencia





El Gobierno de Tierra del Fuego aprobó una nueva contratación por 153.014,40 dólares estadounidenses destinada al alquiler de horas de uso de equipos generadores para reforzar el sistema eléctrico de Ushuaia.





La medida fue oficializada mediante el Decreto Provincial Nº 1278, publicado en el Boletín Oficial, que adjudica la Compra Directa Nº 02/2026 a la empresa Sullair Argentina S.A., única oferente del procedimiento administrativo impulsado por el Ministerio de Energía.





Aunque el contrato está expresado en dólares, el pago se realizará en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al día anterior de cada desembolso.







