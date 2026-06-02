Tras más de 20 años sin renovación, el Puerto de Ushuaia deberá invertir más de 3 millones de dólares para reemplazar defensas deterioradas

La Administración General de Puertos lanzó una licitación para reemplazar 75 defensas del Muelle Comercial de Ushuaia. Los elementos actuales presentan más de dos décadas de antigüedad, muestran un importante desgaste y generan diferencias técnicas que complican las maniobras de atraque de los grandes cruceros.

El Puerto de Ushuaia enfrenta una nueva obra millonaria para corregir problemas de infraestructura que se fueron acumulando durante años sin una solución definitiva. La Administración General de Puertos S.A.U. (AGP) llamó a Licitación Pública para reemplazar 75 defensas del Muelle Comercial, con una inversión que supera los 3 millones de dólares entre fondos en moneda nacional y extranjera.





La apertura de ofertas fue fijada para el próximo 17 de junio y el proyecto busca resolver una situación que se agravó con el crecimiento del turismo antártico y la llegada de cruceros cada vez más grandes a la capital fueguina.

Más de 20 años de desgaste





De acuerdo con la documentación oficial, gran parte de las defensas actualmente instaladas en los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 del muelle tienen más de 20 años de servicio.





Se trata de estructuras de caucho tipo trapecial cuya función es absorber el impacto de los buques al momento del atraque. Sin embargo, la exposición permanente a las condiciones climáticas extremas de Ushuaia, sumada al paso del tiempo y al incremento de la actividad portuaria, provocó un deterioro significativo que afecta su rendimiento.





El problema quedó aún más expuesto en los últimos años, cuando el puerto comenzó a recibir embarcaciones de mayor porte y se realizaron trabajos de dragado para permitir el ingreso de grandes cruceros turísticos.





Mientras el puerto se adaptó para recibir más tráfico marítimo, las defensas continuaron siendo prácticamente las mismas. Una diferencia de 55 centímetros que genera inconvenientes.





A la antigüedad de las estructuras se suma otro inconveniente técnico. Durante la ampliación más reciente del muelle se instalaron defensas troncocónicas con escudo, una tecnología más moderna y eficiente que convive actualmente con las antiguas defensas trapeciales.





Esta situación genera una diferencia de aproximadamente 55 centímetros en la línea de contacto entre las embarcaciones y el muelle, una irregularidad que complica las maniobras de atraque y obliga a extremar precauciones operativas.





La coexistencia de dos sistemas distintos terminó convirtiéndose en un problema adicional para una terminal portuaria que cada temporada recibe miles de pasajeros y decenas de buques turísticos.





Una inversión millonaria para corregir años de atraso





La licitación contempla el reemplazo total de las 75 defensas antiguas por nuevos modelos troncocónicos con escudo frontal, similares a los ya instalados en la ampliación del muelle.





El objetivo es unificar toda la infraestructura de protección del frente de atraque, mejorar la seguridad operativa y adaptar el puerto a las exigencias actuales del tráfico marítimo internacional.





Además del recambio de las defensas, el proyecto prevé la reparación de daños detectados en vigas y cabezales de hormigón armado donde incluso ya se observan armaduras metálicas expuestas por el deterioro.





La inversión oficial asciende a $959.049.615 más USD 2.302.500, una cifra que supera los 3 millones de dólares y que refleja la magnitud de las tareas necesarias para modernizar una infraestructura clave para la actividad turística y logística de Tierra del Fuego.





El desafío de sostener el crecimiento portuario





El Puerto de Ushuaia se ha consolidado en los últimos años como la principal puerta de entrada al turismo antártico en Sudamérica y uno de los motores económicos más importantes de la ciudad.





Sin embargo, el llamado a licitación también deja en evidencia la necesidad de realizar inversiones permanentes para acompañar el crecimiento de la actividad y evitar que el desgaste de instalaciones críticas termine afectando la operatividad del principal puerto fueguino.





Las empresas interesadas tendrán plazo hasta el 17 de junio para presentar sus ofertas, mientras que la obra tendrá un plazo estimado de ejecución de 270 días corridos desde la firma del contrato.