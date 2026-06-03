SUTEF profundiza el conflicto y realiza un paro de 48 horas en toda Tierra del Fuego

Nuevo paro docente en Tierra del Fuego: SUTEF exige mejoras salariales y financiamiento para la educación

La crisis salarial en el sistema educativo fueguino sumó un nuevo capítulo este miércoles con el inicio de un paro provincial de 48 horas convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), medida que se extenderá también durante la jornada del jueves 4 de junio.





La decisión fue adoptada luego de que la docencia rechazara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego, al considerarla insuficiente frente al constante incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.





Desde el gremio sostuvieron que la situación salarial del sector continúa siendo crítica y reiteraron la necesidad de alcanzar una recomposición que permita garantizar salarios acordes a la realidad económica actual.



