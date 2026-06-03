SUTEF profundiza el conflicto y realiza un paro de 48 horas en toda Tierra del Fuego

SUTEF inició un paro docente de 48 horas en Tierra del Fuego. Reclaman aumento salarial, financiamiento educativo y el fin de descuentos.
Nuevo paro docente en Tierra del Fuego: SUTEF exige mejoras salariales y financiamiento para la educación
La crisis salarial en el sistema educativo fueguino sumó un nuevo capítulo este miércoles con el inicio de un paro provincial de 48 horas convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), medida que se extenderá también durante la jornada del jueves 4 de junio.
La decisión fue adoptada luego de que la docencia rechazara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego, al considerarla insuficiente frente al constante incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
Desde el gremio sostuvieron que la situación salarial del sector continúa siendo crítica y reiteraron la necesidad de alcanzar una recomposición que permita garantizar salarios acordes a la realidad económica actual.
Reclamos salariales y financiamiento educativo
Entre los principales reclamos, SUTEF exige un aumento salarial que permita alcanzar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de la sanción urgente de una Ley de Financiamiento Educativo que garantice recursos para el sistema educativo provincial.
Asimismo, el sindicato volvió a cuestionar los descuentos aplicados a docentes que participan de medidas de fuerza y denunció situaciones de persecución laboral hacia trabajadores que llevan adelante reclamos gremiales.
"Aumento salarial que garantice el Salario Mínimo, Vital y Móvil, urgente sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y cese inmediato de descuentos y persecución", expresaron desde la organización sindical.
Movilizaciones en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin
Como parte de las jornadas de protesta, el gremio convocó a movilizaciones simultáneas en las tres ciudades de la provincia.
Las concentraciones comenzaron a las 11 horas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, donde además se desarrollan ollas populares y distintas actividades para visibilizar el conflicto que atraviesa el sector educativo.
Desde SUTEF llamaron a los docentes a participar masivamente de las medidas de fuerza y de las actividades programadas, con el objetivo de fortalecer el reclamo y exigir respuestas concretas por parte del Ejecutivo provincial.
Un conflicto que continúa sin resolución
El nuevo paro refleja la falta de acuerdo entre el Gobierno y el sector docente, en un contexto donde las negociaciones salariales siguen sin lograr acercar posiciones.
Mientras tanto, miles de estudiantes vuelven a verse afectados por la interrupción de clases, en medio de un conflicto que se extiende desde hace varios meses y que mantiene en tensión al sistema educativo fueguino.
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creo en la privatización de la Educación! basta de vagos! VLLC!!!!ResponderBorrar
NO VAN A DECIR NADA SOBRE CATENA QUE ESTABA COMO BENEFICIARIOS DEL DESCUENTO DEL GAS. AVERIGUEN SI NO TIENE ESE BENEFICIO EN LA KUZ Y EL AGUAResponderBorrar
VERGUENZA DA ESE SUCIO.
nos quejamos de BARRELIER, el viola y narco de cordoba..y del sidoso de melella? de ese no decimos nada? tremende dejenerado mental, sidoso, de cuarta aparte ladron, coimero, las tiene todas este inutil. su amigo el juez SAHADE, ni lo imputo por los varios delitos que tenia en su contra, ni a tomar las huellas dalctilares lo llevaron a este pedofilo..ResponderBorrar
encima sahade sigue juez!! y la fiscal marchicio ni apelo las resolusiones de sahade!!!
INTERVENCION YA AL PODER JUDICIAL DE TDF!!!!
es un juez o fiscal , peor que el otro!!
renuncia sidoso, a el cocainomano pintor de brocha gruesa de rangua, lo rajaron por inutil, por mucho menos que vos!ResponderBorrar
este gobierno fue el peor de todos, y miren que pasaron todos los gobiernos anteriores, fueron un desastre. este lleno de trans, sidosos, putos, lesbianas, etc. toda gente enferma, que va en contra de DIOS, y de la Naturaleza, y para el sidoso, es gente normal como el!!ResponderBorrar
asco...como te extraño adolfo SCILINGO!
tadeo caldero, es un narco conocido de chacra 2, pariente, del narco, ibañez. estos son unos cornudos de cuarta, que solo venden falopa las 24 horas.ResponderBorrar
tadeo calderon, y su mujer, son prestadores sexuales, ningin hijo de tadeo es de el. son todos de los tranzas que se cojen a la mujer.
CARLOS CORDOBA GOBERNADOR 2027ResponderBorrar
TARGETA FERRO VICE
LOS HUERFANOS MINISTROS
GENTE COMPETENTE, Y SOBRE TODO HONESTA, Y CON CULTURA!
VAMOS MILEII!!! AHAHA PERDON ME CONFUNDI POR LAS BANDERITAS CON LOS COLORES LIBERTARIOSResponderBorrar
Haber alumnos, es simple la cosa, sino estudian se convertiran en delincuentes criptoburros liberpelucas. Busquen el bien , no imiten a adornis ni toda la banda casta que están envueltos en cientos de delitos. El que las hace las paga. VLLC (Vamos Los Ladrones Cascada).ResponderBorrar