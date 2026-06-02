La nueva usina para Ushuaia comienza a llegar desde China: la turbina ya está en viaje

Luego de años de anuncios, demoras y una creciente demanda energética en Ushuaia, el Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que los principales componentes de la nueva usina eléctrica ya iniciaron su viaje desde China hacia la provincia.

La información fue confirmada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien destacó que la turbina de ciclo combinado y los distintos equipos necesarios para la futura central energética ya fueron embarcados desde el puerto de Yang Su, en China, con destino final a Ushuaia.





Según se informó oficialmente, el traslado marítimo demandará aproximadamente dos meses hasta arribar al puerto capitalino.





La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio firmado entre Terra Ignis S.A. y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., un proyecto que el Ejecutivo provincial presenta como una solución estructural para los problemas de generación eléctrica que afectan a la ciudad.

Una obra anunciada como solución definitiva





Desde el Gobierno sostienen que la futura usina permitirá cubrir la demanda energética actual y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de Ushuaia.





“Es una gran noticia porque abre una nueva etapa y consolida este horizonte de trabajo conjunto para tener una nueva usina, que es la solución definitiva y que permite no solo cubrir la demanda actual, sino también pensar el horizonte de crecimiento de la ciudad”, aseguró Castillo.





La funcionaria explicó además que, mientras los equipos navegan hacia Tierra del Fuego, continúan las tareas preliminares en Ushuaia para dejar listas las fundaciones y la infraestructura necesaria para recibir los componentes.





“Estamos trabajando hasta el último minuto antes de que las bajas temperaturas dificulten las tareas para avanzar con las fundaciones y el preparado de la obra”, señaló.