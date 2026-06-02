La nueva usina para Ushuaia comienza a llegar desde China: la turbina ya está en viaje

2 0 02 junio 2026 2026-06-02T02:11:00-03:00 Editar esta nota

La turbina de la nueva usina para Ushuaia ya partió desde China. El Gobierno asegura que será la solución definitiva a la demanda energética.

Los componentes de la nueva central eléctrica para Ushuaia partieron desde China y arribarían a Tierra del Fuego en aproximadamente dos meses. Desde el Gobierno destacaron el avance de la obra, presentada como la solución definitiva a la crisis energética de la capital fueguina, aunque aún resta una extensa etapa de instalación y puesta en marcha.
Luego de años de anuncios, demoras y una creciente demanda energética en Ushuaia, el Gobierno de Tierra del Fuego confirmó que los principales componentes de la nueva usina eléctrica ya iniciaron su viaje desde China hacia la provincia.

La información fue confirmada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien destacó que la turbina de ciclo combinado y los distintos equipos necesarios para la futura central energética ya fueron embarcados desde el puerto de Yang Su, en China, con destino final a Ushuaia.

Según se informó oficialmente, el traslado marítimo demandará aproximadamente dos meses hasta arribar al puerto capitalino.

La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio firmado entre Terra Ignis S.A. y la empresa de capitales chinos Austral Petróleo, Gas y Electricidad S.A., un proyecto que el Ejecutivo provincial presenta como una solución estructural para los problemas de generación eléctrica que afectan a la ciudad.
Una obra anunciada como solución definitiva

Desde el Gobierno sostienen que la futura usina permitirá cubrir la demanda energética actual y acompañar el crecimiento poblacional y productivo de Ushuaia.

“Es una gran noticia porque abre una nueva etapa y consolida este horizonte de trabajo conjunto para tener una nueva usina, que es la solución definitiva y que permite no solo cubrir la demanda actual, sino también pensar el horizonte de crecimiento de la ciudad”, aseguró Castillo.

La funcionaria explicó además que, mientras los equipos navegan hacia Tierra del Fuego, continúan las tareas preliminares en Ushuaia para dejar listas las fundaciones y la infraestructura necesaria para recibir los componentes.

“Estamos trabajando hasta el último minuto antes de que las bajas temperaturas dificulten las tareas para avanzar con las fundaciones y el preparado de la obra”, señaló.

La energía, una deuda histórica de Ushuaia

La llegada de los equipos representa un paso importante para una obra considerada estratégica para la capital fueguina, que desde hace años enfrenta dificultades para acompañar el crecimiento de la demanda energética, especialmente durante los períodos de mayor consumo.

Sin embargo, el arribo de la turbina constituye apenas una nueva etapa dentro de un proyecto que todavía deberá atravesar procesos de montaje, pruebas técnicas y puesta en funcionamiento antes de comenzar a generar energía para la ciudad.

Mientras tanto, vecinos y sectores productivos continúan esperando una solución definitiva a los problemas energéticos que periódicamente afectan a Ushuaia, una ciudad que sigue creciendo y que demanda inversiones concretas para garantizar el suministro eléctrico en los próximos años.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojunio 02, 2026

    No van a llegar peronistas jaja.falta poco para q vallan presos ..no van a disfrutar de la inauguración haha

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  2. Anónimojunio 02, 2026

    Esto no es ninguna solucion definitiva dejen d mentir manga de hipocritas y CHORROS

    ResponderBorrar

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