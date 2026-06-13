Denuncian explotación laboral y precarización en la Cooperativa Polar Sur: “Cobran $300 mil y trabajan en condiciones indignas”

Una grave denuncia realizada por trabajadores vinculados a la Cooperativa Polar Sur volvió a poner en debate las condiciones laborales de quienes prestan servicios de limpieza y mantenimiento en distintos edificios de la ciudad. Los denunciantes aseguran que reciben salarios que consideran insuficientes, sufren demoras en el cobro de sus haberes y desarrollan sus tareas en ambientes que carecen de las condiciones mínimas para resguardar su salud.

Según relataron a este medio www.cronicasfueguinas.com algunos trabajadores estarían percibiendo alrededor de 300 mil pesos mensuales, una cifra que consideran extremadamente baja frente al costo de vida actual en Tierra del Fuego y a las exigencias laborales que deben afrontar diariamente.

La situación denunciada adquiere especial relevancia en un contexto donde la inflación y el aumento de los servicios continúan golpeando el bolsillo de las familias fueguinas, mientras quienes sostienen tareas esenciales aseguran encontrarse en una situación de creciente vulnerabilidad económica.

Falta de calefacción y riesgo para la salud

Uno de los puntos más preocupantes señalados por los trabajadores tiene que ver con las condiciones en las que desarrollan sus tareas.

De acuerdo con los testimonios, en el edificio del ex Casino Club, ubicado sobre avenida Maipú, empleados de la cooperativa estarían desempeñándose en distintos turnos sin contar con calefacción adecuada, pese a las bajas temperaturas que caracterizan al invierno fueguino.

“Los tienen trabajando en los dos turnos, sin calefacción. La gente se puede enfermar y si presentan certificado médico no les cubren el día”, aseguró una de las personas que decidió exponer públicamente la situación.

La denuncia genera preocupación debido a que la exposición prolongada al frío puede derivar en problemas respiratorios y otras complicaciones de salud, especialmente en jornadas laborales extensas.

Salarios atrasados y dificultades económicas

Los trabajadores también cuestionaron las demoras en la liquidación de haberes. Según indicaron, existen casos de personas que durante este mes recién estarían percibiendo pagos correspondientes a tareas realizadas durante abril, situación que agrava las dificultades económicas de numerosas familias. “Hay gente que este mes está cobrando lo trabajado en abril. Es una vergüenza”, manifestaron.

La situación, aseguran, genera incertidumbre permanente entre los empleados, quienes deben afrontar alquileres, servicios y gastos cotidianos sin tener certezas sobre cuándo cobrarán por su trabajo.

Acusan malos tratos y presión laboral

Otro aspecto que aparece reflejado en los testimonios es el trato recibido por parte de una de las encargadas. Los denunciantes sostienen que existirían malos tratos frecuentes y que el clima laboral estaría marcado por presiones constantes para cumplir con todas las tareas asignadas.

“Dependiendo de su humor es cómo te trata. No te dejan ni un minuto descansar. Cuando querés comer algo o tomarte un descanso se enojan y te hablan mal”, señalaron.

Además, afirman que las exigencias laborales serían desproporcionadas respecto del salario percibido, reclamando mejores condiciones de trabajo y un trato respetuoso hacia quienes cumplen funciones esenciales para el mantenimiento de distintos edificios.

Reclaman intervención de organismos de control

Frente a este escenario, los trabajadores piden que intervengan los organismos competentes para verificar las condiciones laborales denunciadas y garantizar el cumplimiento de los derechos de quienes forman parte de la cooperativa.

También solicitan que se revisen los mecanismos de pago, las condiciones de seguridad e higiene y las situaciones vinculadas al trato laboral dentro de los espacios de trabajo.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial por parte de la Cooperativa Polar Sur respecto de las acusaciones realizadas por los trabajadores.

Un reclamo que expone la realidad de muchos trabajadores

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa la situación de numerosos trabajadores que, pese a cumplir tareas fundamentales para el funcionamiento de instituciones y edificios públicos o privados, aseguran desempeñarse en condiciones precarias y con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Mientras esperan respuestas, los empleados reclaman mejoras urgentes que les permitan desarrollar sus funciones con dignidad, seguridad y una remuneración acorde a las exigencias del trabajo que realizan diariamente.