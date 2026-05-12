(Vídeo) Comerciantes en alerta por un robo en pleno barrio Kaupén

Vecinos del barrio Kaupén de Ushuaia expresaron preocupación luego de un robo registrado en el kiosco “Megasur”, ubicado sobre Anuka al 2000, durante la tarde del lunes alrededor de las 19:44 horas.

De acuerdo a la información difundida por comerciantes y residentes del sector, un sujeto habría ingresado al local y sustraído distintos elementos antes de retirarse del lugar. El episodio generó inquietud entre los comerciantes de la zona, quienes comenzaron a advertir a otros kioscos y negocios barriales para que refuercen medidas de seguridad.





El objetivo de la difusión, señalaron vecinos, es mantener en alerta a la comunidad y prevenir nuevos hechos similares en otros comercios del sector. La situación rápidamente comenzó a circular en grupos vecinales y redes sociales del barrio.





Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre el hecho ni sobre la identidad del presunto autor, mientras se aguarda información respecto a posibles actuaciones policiales vinculadas al episodio.





Comerciantes de distintos sectores de Ushuaia vienen manifestando preocupación por hechos de inseguridad y reclaman mayor prevención para evitar situaciones que afecten a pequeños negocios barriales.





Los episodios de inseguridad en comercios de cercanía generan creciente preocupación entre vecinos y emprendedores que sostienen la actividad barrial diariamente. En sectores donde muchos kioscos funcionan como punto de encuentro y abastecimiento para las familias, cada robo impacta directamente en trabajadores que intentan sostener sus negocios en un contexto económico complejo.



