(Vídeo) Comerciantes en alerta por un robo en pleno barrio Kaupén

5 0 12 mayo 2026 2026-05-12T06:37:00-03:00 Editar esta nota

Denunciaron un robo en el kiosco Megasur del barrio Kaupén de Ushuaia y vecinos piden mantenerse alerta.

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en el kiosco “Megasur”, ubicado sobre Anuka 2000 en el barrio Kaupén de Ushuaia. Vecinos buscan alertar a comerciantes de la zona tras la sustracción de distintos elementos.
Vecinos del barrio Kaupén de Ushuaia expresaron preocupación luego de un robo registrado en el kiosco “Megasur”, ubicado sobre Anuka al 2000, durante la tarde del lunes alrededor de las 19:44 horas.

De acuerdo a la información difundida por comerciantes y residentes del sector, un sujeto habría ingresado al local y sustraído distintos elementos antes de retirarse del lugar. El episodio generó inquietud entre los comerciantes de la zona, quienes comenzaron a advertir a otros kioscos y negocios barriales para que refuercen medidas de seguridad.

El objetivo de la difusión, señalaron vecinos, es mantener en alerta a la comunidad y prevenir nuevos hechos similares en otros comercios del sector. La situación rápidamente comenzó a circular en grupos vecinales y redes sociales del barrio.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre el hecho ni sobre la identidad del presunto autor, mientras se aguarda información respecto a posibles actuaciones policiales vinculadas al episodio.

Comerciantes de distintos sectores de Ushuaia vienen manifestando preocupación por hechos de inseguridad y reclaman mayor prevención para evitar situaciones que afecten a pequeños negocios barriales.

Los episodios de inseguridad en comercios de cercanía generan creciente preocupación entre vecinos y emprendedores que sostienen la actividad barrial diariamente. En sectores donde muchos kioscos funcionan como punto de encuentro y abastecimiento para las familias, cada robo impacta directamente en trabajadores que intentan sostener sus negocios en un contexto económico complejo.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimomayo 12, 2026

    ESTE ES GENTE DE VUOTO

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  2. Anónimomayo 12, 2026

    A estos negros bolivianos hay que matarlos de chiquitos...

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  3. Anónimomayo 12, 2026

    DEL 2 BANDERA NO RECLAMAN NADAAAA POR EL MAL ESTADO DE LOS CAMINO ,PERO COMO ES EL MUNICIPIO QUE TIENE QUE OCUPARSE ,NO DICEN NADAAA

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  4. Anónimomayo 12, 2026

    EL HAMBRE NO ESTTONTO

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  5. Anónimomayo 12, 2026

    Negro villero y plaga

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Comerciantes en alerta por un robo en pleno barrio Kaupén
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