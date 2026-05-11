Circular con cuidado sobre Perito Moreno por trabajos frente a la planta Orión

Calzada reducida sobre calle Perito Moreno, a la altura de la planta Orión, donde se llevan adelante trabajos con maquinaria pesada.

La situación genera demoras en uno de los sectores de las arterias importante de circulación vehicular de la capital fueguina, especialmente durante los horarios de mayor movimiento de tránsito.





Circular con precaución, reducir la velocidad y respetar las señalizaciones preventivas instaladas en la zona para evitar accidentes o inconvenientes mientras continúan las tareas.





Hasta el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo demandarán los trabajos ni si habrá interrupciones totales en el sector, aunque se recomienda a los conductores prever demoras y optar por vías alternativas en caso de ser posible.