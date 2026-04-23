Violenta pelea con machetes, un detenido y un policía herido en medio del operativo

0 0 23 abril 2026 2026-04-23T09:11:00-03:00 Editar esta nota

Un violento episodio se registró este miércoles en calle Kau al 1100, donde una discusión familiar escaló a un enfrentamiento con armas blan...

El enfrentamiento ocurrió en calle Kau al 1100. Hubo armas blancas, tensión con familiares y un efectivo lesionado durante la intervención.
Un violento episodio se registró este miércoles en calle Kau al 1100, donde una discusión familiar escaló a un enfrentamiento con armas blancas que dejó como saldo un detenido y un efectivo policial herido.

Pelea con machetes en Río Grande dejó un detenido y un policía herido. El hecho ocurrió en calle Kau tras una discusión familiar.

Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría Cuarta acudió al lugar tras recibir un alerta por disturbios. Al arribar, los uniformados se encontraron con una escena de extrema tensión: dos hombres se enfrentaban, uno de ellos con machetes y el otro con un cuchillo, mientras dos mujeres intentaban intervenir para frenar la agresión.

Al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron dispersarse rápidamente. Sin embargo, uno de los hombres quedó en el lugar con una lesión en una de sus manos, por lo que debió ser asistido.

La situación se tornó aún más compleja cuando, en medio del procedimiento, un hombre y dos mujeres salieron de una vivienda con intenciones de agredir tanto al herido como al personal policial que intervenía.

Frente a este escenario, los efectivos procedieron a la aprehensión de Irving Alexander Wallace, de 30 años, señalado como uno de los protagonistas del hecho.

Durante el operativo, uno de los policías resultó lesionado en una mano, en el marco de la intervención para controlar la situación.

Finalmente, el fiscal de turno dispuso la detención del individuo, mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer completamente lo ocurrido.

El hecho vuelve a poner en foco la escalada de violencia en conflictos familiares y los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad en este tipo de intervenciones.

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