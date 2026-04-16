El Consejo de la Magistratura archivó de manera exprés el jury contra Löffler

0 0 16 abril 2026 2026-04-16T05:24:00-03:00 Editar esta nota

Archivaron el jury contra el juez Löffler en Tierra del Fuego. El Consejo de la Magistratura cerró el caso sin investigar las denuncias.

El organismo resolvió no avanzar con el juicio político contra el juez del Superior Tribunal. La decisión evita una investigación formal pese a las graves acusaciones planteadas.
El Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego resolvió archivar el pedido de jury contra el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Adrián Löffler, dando por finalizado un proceso que había generado expectativa por la gravedad de las denuncias presentadas.

La acusación, impulsada por el abogado Antonio César Petkos, incluía cuestionamientos por presunta mala conducta, morosidad en el tratamiento de causas, negligencia reiterada y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones. Entre los puntos más sensibles, se señalaba un posible prejuzgamiento vinculado al proceso de reforma constitucional, a partir de declaraciones públicas del magistrado antes de intervenir en expedientes relacionados.

Además, se habían puesto bajo la lupa demoras en causas de relevancia institucional, como los casos “Lechman” y “Rossi”, así como la falta de excusación en situaciones donde su imparcialidad podía ser objetada.

Sin embargo, pese al tenor de los cuestionamientos, el Consejo optó por no dar curso al jury, lo que implica que no se abrirá una investigación formal ni se adoptarán medidas que pongan en riesgo la continuidad de Löffler en el cargo. La resolución llega tras un proceso atravesado por excusaciones y recusaciones internas, que dilataron el tratamiento del expediente.

La decisión no pasa desapercibida en el ámbito político y judicial, ya que vuelve a poner en discusión los mecanismos de control sobre los integrantes del máximo tribunal provincial y la efectividad de los órganos encargados de evaluar su desempeño.

En la misma sesión, el Consejo de la Magistratura también definió sus nuevas autoridades: Edith Cristiano asumió la presidencia, Victoria Vuoto la vicepresidencia, Jorge Lechman fue designado secretario y Alejandro Pagano Zavalía como fiscal acusador.

Con este cierre, el proceso queda definitivamente archivado, sin respuestas de fondo sobre los planteos realizados y sin que se avance en el esclarecimiento de las conductas denunciadas.

¿Creés que el caso debía investigarse o estuvo bien archivarlo? Opiná en los comentarios.

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Cronicas Fueguinas: El Consejo de la Magistratura archivó de manera exprés el jury contra Löffler
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