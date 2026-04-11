DESPISTE EN RUTA 3 CERCA DE LAGUNA ESMERALDA

0 0 11 abril 2026 2026-04-11T04:58:00-03:00 Editar esta nota

Despiste en Ruta 3 cerca de Laguna Esmeralda: un auto quedó destruido, pero el conductor resultó ileso.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en cercanías de Laguna Esmeralda. El vehículo sufrió daños importantes, aunque no hubo heridos.
Un nuevo incidente vial se registró en la Ruta Nacional N°3, en un tramo cercano a la Laguna Esmeralda, donde un automóvil protagonizó un despiste durante la madrugada de este miércoles.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 horas y tuvo como protagonista a un Toyota Etios, conducido por Fernando Monje, quien por motivos que aún son materia de investigación perdió el control del vehículo.

Según las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, el estado de la calzada habría sido un factor determinante en el siniestro, en un sector que suele presentar condiciones complejas para la conducción, especialmente en horarios nocturnos y con bajas temperaturas.

Como consecuencia del despiste, el rodado sufrió importantes daños estructurales, quedando visiblemente afectado a un costado de la ruta. No se registraron otros vehículos involucrados en el hecho.

Personal policial acudió rápidamente tras ser alertado y constató que el conductor se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

El episodio vuelve a poner en foco las condiciones de la Ruta 3 en sectores turísticos y de alto tránsito, donde el estado del asfalto y las condiciones climáticas pueden transformarse en un riesgo latente para quienes circulan.

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DESPISTE EN RUTA 3 CERCA DE LAGUNA ESMERALDA
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