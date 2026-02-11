Explosión de garrafa en Dos Banderas: una persona resultó lesionada

Una explosión de garrafa se registró hoy en el barrio Dos Banderas de Ushuaia, dejando como saldo una persona lesionada, según confirmaron fuentes de emergencia.

El incidente generó una rápida intervención de Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios sanitarios, que acudieron al lugar tras el alerta de vecinos que escucharon una fuerte detonación.





De manera preliminar, se indicó que la explosión se habría producido en el interior de una vivienda. La persona afectada fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada para su evaluación médica. Hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones.





Peritos trabajan para determinar las causas del hecho y verificar si se trató de una fuga de gas o de una falla en la conexión de la garrafa.





La noticia se encuentra en desarrollo y se ampliará con información oficial en las próximas horas.