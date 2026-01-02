(Vídeo) Tolhuin: un incendio destruyó por completo una vivienda en el sector La Rinconada

Un incendio de importantes proporciones se registró en la noche del miércoles, minutos antes de la llegada del Año Nuevo, en una vivienda ubicada en el sector conocido como La Rinconada, en la ciudad de Tolhuin, Tierra del Fuego.

El fuego se propagó rápidamente por la estructura de la cabaña, provocando la destrucción total del inmueble. Ante la emergencia, Bomberos Voluntarios de Tolhuin acudieron al lugar y lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio se extendiera a propiedades linderas.





A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas, dato que fue confirmado por las autoridades intervinientes. Hasta el momento, las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y no se descarta ninguna hipótesis.





Desde los organismos de emergencia se destacó además la colaboración inmediata de los vecinos del sector, quienes brindaron asistencia y alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, permitiendo una intervención oportuna.





El hecho genera nuevamente preocupación en la comunidad respecto a la seguridad en viviendas precarias y la necesidad de extremar las medidas de prevención, especialmente en fechas festivas.



